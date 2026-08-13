“Una mancanza di cura senza più giustificazioni”: l’affondo social dell’ex sindaco Garavello e la replica di Brunetto

‘Capisco le difficoltà delle Amministrazioni comunali, le conosco bene da anni, ma adesso a Perosa siamo davvero a una mancanza di cura che non ha più giustificazioni...’. Così inizia il post con cui ieri, su Facebook, l’ex sindaco Andrea Garavello, ha messo in luce il degrado di alcuni punti del paese e la necessità di manutenzione. E non è stato l’unico: anche Nando Busin, presidente di Jambocar, ha manifestato il suo dispiacere per l’aspetto del paese.

L’ex sindaco ha postato – come esempio della situazione – una foto dell’erba alta tra i cubetti di porfido di piazza Marinai d’Italia e il muro scrostato in alcuni punti nel bagno della biblioteca comunale. “Con questo post non avevo alcuna intenzione di preparare a strada per una mia eventuale candidatura (come alcuni hanno supposto su Fb, ndr): sono già stato amministratore comunale per vent’anni a Perosa Argentina. Volevo piuttosto spronare l’attuale Amministrazione e i cittadini a prendersi cura del paese” spiega Garavello a Piazza Pinerolese. Ma sottolinea che i due esempi che ha fatto non esauriscono le situazioni problematiche in paese: “Ad esempio ormai da quattro o cinque anni ci sono le transenne attorno alle uscite dei rifugi antiaerei nel parco Gay. È stato necessario posizionarle perché i manufatti si sono crepati ma passa il tempo e rimangono lì”.

Garavello ‘scagiona’ i dipendenti comunali - “non lesinano il loro impegno” - e sostiene che, seppure i Comuni facciano fatica a trovare le risorse per gli interventi di manutenzione del territorio, alcuni possano essere fatti in economia. “Inoltre è vero che i cittadini possono dare un loro contributo ma su queste cose l’Amministrazione deve essere trainante – aggiunge –. E soprattutto devono astenersi da certi interventi che implicherebbero l’emissione di ordinanze, come il taglio dell’erba in piazza Marinai”.

La sindaca di Perosa Argentina, Nadia Brunetto, non nasconde il rammarico per le osservazioni de suo predecessore, che nel 2019 era in Giunta con lei come assessore con delega al bilancio, per poi dimettersi alla vigilia delle elezioni del 2024. “Per onestà intellettuale chi posta sui social dovrebbe avere una visione completa delle situazioni – ribatte Brunetto –, mentre chi è interessato a quanto viene fatto può iscriversi a perosanews@gmail.com e ricevere la pubblicazione con le informazioni relative”.

Spiega poi quali siano le condizioni in cui si trova il Comune: “Gestiamo circa 30 di km di strade, 50 borgate, 2 cimiteri, 3 edifici scolastici con relative pertinenze, 1 edificio pubblico, 1 parco aperto tutto l’anno e l’area del Faro. Senza contare le oltre 400 tra caditoie e canalette di drenaggio dell’acqua, le aiuole, le scarpate di rii, i sentieri... – elenca –. Lo facciamo disponendo di due operai a tempo pieno, uno a part-time impegnato solo alla domenica e giorni la settimana”.

Brunetto racconta come negli ultimi anni la situazione sia peggiorata: “Fino a fine 2019 abbiamo potuto contare su un operaio in più andato poi in pensione e su manodopera temporanea acquisita tramite progetti regionali che continuiamo a impiegare benché le risorse dei progetti siano diminuite. Siamo passati quindi da una media giornaliera di 6-8 operai a 2,5-3 e non potendo assumere, compatibilmente alle risorse disponibili, assegniamo ogni anno alcuni lavori alle ditte esterne”.

E la situazione però peggiora d’estate: “In concomitanza del periodo di ferie ci sono situazioni più critiche come, nello specifico, quella di piazza Marinai”. Brunetto a proposito annuncia un prossimo intervento: “Abbiamo concordato con l’associazione Marinai d’Italia dei lavori di manutenzione che ad oggi non è stato possibile eseguire per via di un cantiere aperto proprio a ridosso”.