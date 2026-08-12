Aeroporti, Torino strizza l'occhio a Milano. Lo Russo: "Integrazione Sea e Sagat? Valuteremo ogni ipotesi per rafforzare scalo Torino"

“Nelle settimane scorse siamo stati informati dal sindaco di Milano Giuseppe Sala dell’avvio di una fase di studio relativa a una possibile integrazione tra Sea, (società che gestisce il sistema aeroportuale milanese, ndr) , e Sagat (società che si occupa della gestione dello scalo torinese, ndr) e ne attendiamo naturalmente gli esiti”.



Così in una nota il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, accende i riflettori su una possibile fusione tra Caselle e gli scali di Malpensa e Linate. E prosegue “la Città di Torino, pur non facendo più parte della compagine azionaria di Sagat, segue con grande attenzione ogni ipotesi che riguardi il futuro dell’aeroporto di Caselle, infrastruttura strategica per Torino e per tutto il territorio metropolitano”. Una situazione diversa da quella meneghina, dove invece il Comune è ancora attore coinvolto nella partecipazione azionaria del sistema aeroportuale.



“Valuteremo quindi ogni eventuale sviluppo sulla base della sua capacità di rafforzare lo scalo torinese, aumentarne la competitività e generare valore per il nostro territorio”, conclude il primo cittadino del capoluogo piemontese.