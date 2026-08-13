NUOTO EUROPEI / Sara, sei uno spettacolo! Curtis, oro e nuovo record del mondo

Continua lo show di Sara Curtis che nella serata odierna, giovedì 13 agosto, ha conquistato una meritatissima medaglia d’oro nei 50 metri dorso agli Europei in vasca lunga.

All’Olympic Aquatic Centre di Parigi è andata in scena l’ennesima prova di forza della cuneese in una settimana già storica per tutta la Granda.

La 19enne di Savigliano ha fatto segnare un sensazionale crono di 26”56 che l’è valso il primo posto, quasi mai messo in discussione da nessuna delle rivali. La giovane stella azzurra ha così ritoccato il suo primato mondiale, acquisito ieri nel corso delle semifinali con un già incredibile 26”63 che aveva sportivamente umiliato il precedente 26”86.

La prima delle umane è stata la francese Mary-Ambre Moluh, terzo posto per la britannica Lauren Cox. La piemontese era la favorita d’obbligo e non ha sicuramente tradito le attese.

Per la portacolori di CSR ed Esercito si tratta della terza medaglia nella rassegna continentale, la prima del metallo più pregiato, dopo il bronzo nei 100 stile e l’argento con la staffetta veloce femminile ottenuti nei giorni scorsi. La saviglianese è anche la prima italiana di sempre a vincere i 50 dorso in un evento internazionale in vasca lunga.

Queste le parole di Sara Curtis ai microfoni Rai al termine della propria prova: “Sono veramente contentissima. È stata dura gestire le emozioni, ho faticato ad addormentarmi ieri sera. Oggi ho provato a lasciare tutto da parte. Ho cercato di accelerare il più possibile negli ultimi metri. È assurdo, un’altra follia. Potessi portare i miei genitori al podio li porterei, senza loro niente sarebbe stato possibile. Non vedo l’ora di abbracciarli. Nel momento che sono andata in Virginia ho iniziato a sognare tutto ciò. È un sogno”.

Sara Curtis tornerà in gara domani mattina, venerdì 14 agosto, in occasione delle qualificazioni dei 50 metri stile; è anche possibile la sua partecipazione nelle batterie della staffetta 4x100 stile mista. Appuntamento a partire dalle ore 9:30.