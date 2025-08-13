Matera, un torinese di 80 anni accoltella una donna, spara ai Carabinieri e poi si toglie la vita

Paura in paese, a Gorgoglione in provincia di Matera: un uomo di 80 anni, residente a Torino, ha accoltellato una barista di 28 anni nel suo locale. Dopo l’aggressione è fuggito verso Stigliano, dove ha incrociato i Carabinieri.

Prima di suicidarsi, ha esploso alcuni colpi di pistola contro i militari, senza ferirli. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata in eliambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza: è ricoverata in Chirurgia d’urgenza, prognosi 21 giorni, non in pericolo di vita.

Sono in corso indagini per chiarire il movente e i rapporti tra vittima e aggressore.