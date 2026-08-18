Patente di guida, si può prenotare online per il ritiro in Prefettura

I cittadini che devono recarsi allo sportello dell’Ufficio Patenti della Prefettura per ritirare la patente al termine del periodo di sospensione possono ora utilizzare anche un servizio di prenotazione online per prendere un appuntamento presso l’Ufficio di Via del Carmine 12 per la riconsegna del documento di guida.
L’appuntamento in presenza è già da ora prenotabile on line sul portale “https://agenda.interno.gov.it/” selezionando la Prefettura di Torino e autenticandosi al sistema tramite SPID, CIE o CNS.
Dopo un primo periodo di sperimentazione sarà valutata l’estensione del servizio di prenotazione appuntamenti ad altri procedimenti relativi a violazioni del Codice della Strada.