Degrado e rifiuti in Piazza Bottesini. L'appello di Forza Italia: "Si installino le telecamere"

Segnalazioni di degrado e richiesta di interventi mirati nell'area verde di piazza Bottesini, a Torino. A sollevare la questione è Raffaele Petrarulo, responsabile Sicurezza della città per Forza Italia ed ex consigliere comunale, che ha documentato la presenza di rifiuti abbandonati — tra cui cartacce e bottiglie di vetro lasciate sul suolo — negli spazi frequentati dai residenti del quartiere.

Secondo la ricostruzione dell'esponente politico, la situazione della piazza richiederebbe una presenza più costante delle forze dell'ordine e il potenziamento degli strumenti di prevenzione visiva. Nel suo intervento, Petrarulo ha sottolineato come sia "necessario prevedere l'installazione di telecamere per garantire un controllo effettivo del territorio", così da monitorare la zona, contrastare l'abbandono incivile dei rifiuti e restituire vivibilità ai cittadini.

La richiesta si inserisce nel dibattito sulla cura degli spazi pubblici e sulla sicurezza dei quartieri di Torino, con la sollecitazione verso le istituzioni competenti a programmare interventi di pulizia e un maggiore presidio dell'area interessata.