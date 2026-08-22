Monviso, Bergesio (Lega): "Celebriamo insieme 30 anni di storia, il ricordo di Umberto Bossi e il traguardo dell'Autonomia"

"Un appuntamento con la storia, il cuore e il futuro del partito".

Così il Senatore cuneese della Lega, Giorgio Maria Bergesio, annuncia il tradizionale raduno alle sorgenti del Po, sul Monviso, momento dal valore simbolico e identitario inestimabile per tutta la grande comunità della Lega. L'evento si terrà sabato 5 settembre, dalle 10, a Pian del Re.



L'edizione di quest'anno, promossa come di consueto dalla Segreteria provinciale cuneese, sarà un momento dal grande valore simbolico: ricorre infatti il trentennale dalla prima, storica salita al Monviso del 13 settembre 1996.



Ma sarà anche il momento del ricordo commosso di Umberto Bossi, scomparso il 19 marzo scorso: il fondatore, l'ideatore visionario e l'anima di questa grande manifestazione.



"Salire al Monviso non è una semplice ricorrenza: è riappropriarsi delle nostre radici per guardare avanti con ancora più determinazione - dichiara il Senatore Bergesio -. Quest'anno celebriamo trent'anni di battaglie e passione proprio mentre la Lega al Governo sta trasformando in realtà tanti dei sogni da cui nacque il partito. In primis l'Autonomia differenziata, che si sta concretizzando grazie al lavoro straordinario del Ministro per le Riforme e l'Autonomia Roberto Calderoli".



"Un percorso portato avanti con decisione sotto la guida del Segretario Matteo Salvini - prosegue Bergesio - e sostenuto con determinazione in Parlamento dal capogruppo alla Camera, l'On. Riccardo Molinari, Segretario regionale Lega Piemonte, con tutti i dirigenti, parlamentari e amministratori che avremo l'onore di avere presenti a questo grande evento di popolo e di comunità".



"La Festa del Monviso è per noi giovani un momento di appartenenza, ma soprattutto di impegno politico - dichiara Gabriele Giletta, Sindaco di Villanova Solaro e Commissario Provinciale della Lega Giovani - Essere qui significa rinnovare la scelta di mettersi al servizio delle proprie comunità e affrontare con coraggio le sfide che abbiamo davanti. Il futuro dei nostri territori passa dalla capacità di creare opportunità concrete per chi studia, lavora, fa impresa e sceglie di restare e investire qui. Come Lega Giovani vogliamo essere protagonisti di questa sfida, portando nelle istituzioni nuove energie, idee e una visione politica capace di tradursi in risultati concreti. Il Monviso è il punto da cui ripartire con entusiasmo, responsabilità e ambizione, perché difendere e far crescere i nostri territori significa costruire il futuro che vogliamo."



L'appuntamento con la Festa del Monviso è per sabato 5 settembre, alle ore 10.00 a Pian del Re, con pranzo a seguire.

Per informazioni e contatti: Paolo, cell. 348.9211671.