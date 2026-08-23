Aggressione nella notte in Borgo Vittoria: 30enne accoltellato alla gamba finisce in ospedale

Notte di paura a Borgo Vittoria per una violenta aggressione consumatasi in strada tra sabato 22 e domenica 23 agosto. Secondo le prime ricostruzioni, in tarda serata si è verificata una lite all'angolo tra via Baracca e via Gino Lisa, culminata nel ferimento di un ragazzo di circa 30 anni. Nel corso della colluttazione l'aggredito è stato colpito da un'arma da taglio alle gambe, riportando ferite agli arti inferiori.

Sul posto sono tempestivamente intervenute le volanti della Polizia di Stato unitamente ai soccorsi del 118.



Vittima già dimessa dall'ospedale



Il trentenne è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco per le cure del caso e gli accertamenti di rito. Le sue condizioni non sono risultate gravi e nella mattinata di domenica è stato regolarmente dimesso.

Accertamenti in corso per risalire ai responsabili



Gli accertamenti e le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, stabilire il movente della lite e individuare il responsabile del ferimento sono tuttora in corso, condotti da personale specializzato della Polizia.

Ventra: "Episodio grave"

"Un episodio grave che riporta inevitabilmente l'attenzione sul tema della sicurezza e della vivibilità dei nostri quartieri, soprattutto nelle ore serali e notturne. Il degrado dei nostri quartieri peggiora ogni giorno e servono risposte concrete. Chi delinque deve rispondere delle proprie azioni", è il commento della consigliera di Torino Bellissima in circoscrizione 5 Carmela Ventra.