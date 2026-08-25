Da Collegno alla Val di Susa nel segno dei campioni, al via il ritiro dell'Under 14 del Paradiso

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per il ritiro estivo della leva 2013 del Collegno Paradiso Under 14, che si terrà dal 27 al 30 agosto nella suggestiva cornice della Val di Susa. I giovani calciatori nerazzurri vivranno un'esperienza di crescita sportiva e umana straordinaria, allenandosi sul campo sportivo di Venaus. Si tratta dello stesso terreno di gioco che ha recentemente ospitato gli allenamenti del campione Mario Balotelli e del suo club di Dubai, l'Al-Ittifaq FC, durante la preparazione estiva.

La spedizione collegnese partirà ufficialmente giovedì 27 agosto. Ritrovo e partenza alle 8,30 dal campo sportivo Galvani del Paradiso Collegno, in via Galvani 1. Per il pernottamento, la squadra e lo staff faranno base presso l'accogliente Casa Alpina di Signols.

Il valore formativo di questo ritiro, però, andrà ben oltre il rettangolo di gioco. Durante i quattro giorni in Val di Susa, infatti, i giovani atleti vivranno importanti momenti di confronto istituzionale e formativo. Il gruppo riceverà il saluto del Sindaco di Collegno, Matteo Cavallone, che insieme al primo cittadino di Venaus Antonino Basile, sancirà idealmente questo gemellaggio sportivo e territoriale tra la cintura torinese e l'Alta Valle.

Ad impreziosire ulteriormente l'esperienza sul piano formativo ci sarà l'incontro speciale con Valerio Remino. Lo storico massofisioterapista della Juventus (in bianconero dal 1980 al 1994 al fianco di leggende del calcio mondiale) terrà un'esclusiva sessione dedicata ai ragazzi. Remino spiegherà ai giovani l'importanza della cura del corpo, della prevenzione degli infortuni e della cultura del lavoro nel professionismo, regalando ai tredicenni preziosi aneddoti di spogliatoio vissuti con i più grandi campioni della storia del calcio come Michel Platini e Roberto Baggio.

Grande l’entusiasmo dei vertici societari. Il Presidente del Collegno Paradiso Franco Mesiano ha voluto esprimere così l’orgoglio del club: “Questo ritiro rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di crescita dei nostri ragazzi. Vogliamo che i nostri atleti imparino i valori del gruppo, del sacrificio e del rispetto, portando in alto il nome del Collegno Paradiso. A 13 anni il calcio deve essere sogno, ma anche crescita civile e sportiva. Questo ritiro a Signols e Venaus non serve solo a mettere benzina nelle gambe, ma a cementare il gruppo. La presenza delle istituzioni con i Sindaci, l'intervento di un professionista immenso come Valerio Remino e la chiusura con le amichevoli insieme a Venaus e Olimpic Genova, dimostrano quanto la nostra società creda nella formazione globale dei ragazzi. Vogliamo che i nostri atleti imparino a fare squadra e a condividere momenti che ricorderanno per tutta la vita".

Anche il mister della squadra 2013, Davide Manuguerra, ha sottolineato l'importanza tecnica e mentale di questa esperienza: "Dal 27 al 30 agosto faremo una vera e propria full-immersion di calcio. A questa età il passaggio all'Under 14 e al calcio a 11 richiede un salto di qualità tattico e atletico importante. Lavoreremo molto sulla coordinazione, sul possesso palla e sulla tenuta fisica, sfruttando la freschezza della Valle per fare doppie sedute quotidiane prima di testare i giri del motore nel triangolare finale. I ragazzi sono carichi e determinati. Questo ritiro a Venaus ci permetterà di lavorare con intensità sulla tattica e sulla condizione fisica, ma soprattutto servirà a cementare il gruppo. La coesione della squadra fuori dal campo è il primo passo per vincere le partite e per affrontare al meglio la nuova stagione che ci aspetta".

L'intensità dei quattro giorni di fatica e lezioni teoriche troverà il suo culmine sul campo. L'ultima giornata del ritiro, domenica 30 agosto, sarà infatti interamente dedicata alla verifica sul campo con un appassionante triangolare amichevole. I ragazzi di mister Manuguerra si misureranno in un test di assoluto livello che vedrà coinvolti, oltre ai padroni di casa del Venaus 2013, anche gli ospiti liguri del GSD Olimpic 1971 Genova, sul campo sintetico di Oulx. Un grande momento di sport e amicizia per salutare la Val di Susa prima del rientro a casa insieme a tutti i genitori che sosterranno i ragazzi dagli spalti e vivranno insieme una giornata di festa all'insegna dello sport sano e del divertimento.