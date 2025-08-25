Auto prende fuoco in corso Vercelli, ma è mistero sulle cause

Paura in corso Vercelli, a due passi da corso Emilia, per un incendio ai danni di un’auto che in quel momento si trovava nei pressi del semaforo. Le fiamme, divampate nel pomeriggio di venerdì, hanno completamente distrutto il veicolo.

Un residente del quartiere Aurora, dal balcone di casa, ha ripreso quasi tutta la scena. Nelle immagini si vedono le fiamme alzarsi al cielo, una colonna di fumo nero davvero impressionante che ha sovrastato i palazzi. Sul posto, pochi minuti dopo, sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo senza però poter far nulla per la macchina. Tuttavia rimane il mistero sulle cause. Secondo alcuni passanti sarebbe stato un uomo a dare fuoco all’auto, ipotesi - va detto - che al momento non trova conferme.