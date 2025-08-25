 / Cronaca

Cronaca | 25 agosto 2025, 12:35

Da oltre 3 mesi presidio Pro Pal in piazza Castello: "Stop al genocidio. Boicottate Algida e McDonald's" [FOTO]

Esposto un lungo elenco di multinazionali, vicine ad Israele, da sabotare

Attivisti Pro Pal in piazza Castello

Prosegue da oltre tre mesi l'occupazione dei Pro Palestina in piazza Castello, a Torino. Lo scorso 19 maggio un gruppo di ragazzi e ragazze della scuola Holden, insieme ad altri volontari , ha dato il via ad un accampamento permanente - con tende e gazebo - davanti a Palazzo Reale.

Stop al genocidio 

L'obiettivo è chiedere lo stop immediato al genocidio in corso nella striscia di Gaza, boicottando anche le aziende che collaborano con Israele. Sul selciato di "piazza Palestina" - così come è stata ribattezzata piazza Castello - i manifestanti hanno esposto un lungo elenco di multinazionali e marchi da sabotare non facendo acquisti. 

Le aziende

Per il settore dell'igiene si parla di Tampax, Pantene ed Orale b; per l'abbigliamento ed il lusso di Dior, Fendi e Valentino; per snack e drink Mars, Nespresso, Algida, Oreo, Kit Kat, McDonald's e Starbucks. Esposto poi uno striscione con su scritto "Boicotta Carrefour complice del genocidio e dell'apartheid in Israele".

Cinzia Gatti

