Furgone si ribalta sullo svincolo di Venaria Reale, caos in tangenziale

Caos questa mattina sulla tangenziale, dove un camion si è ribaltato all'interno dello svincolo di Venaria Reale, in direzione Piacenza. Intorno alle 8 il conducente dell'autocarro ha perso il controllo del mezzo, che si è poi rovesciato su un fianco: il guidatore è rimasto bloccato all'interno.

L'autista, nel sinistro, ha riportato ferite e traumi seri: trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni Bosco, fortunatamente non è in pericolo di vita. Lo svincolo è stato chiuso per i rilievi della Polizia Stradale, così come per permettere le operazioni di rimozione del veicolo. Sul posto anche i vigili del fuoco ed i sanitari del 118.