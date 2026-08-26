Tour de l'Avenir 2026, la rampa finale del lago Serrù consacra Lorenzo Mark Finn vincitore

Con un attacco sulle rampe finali tra Ceresole Reale e il Lago Serrù il campione mondiale Juniores e Under 23, il genovese Lorenzo Mark Finn, si è aggiudicato la tappa conclusiva del Tour de l'Avenir 2026. L’atleta che, oramai, è più una certezza che una speranza del ciclismo italiano si è confermato primo nella classifica generale della corsa che dal 1961 segnala i talenti emergenti delle due ruote a livello mondiale. In una stagione per lui indimenticabile e in occasione di quella che, come ha annunciato lui stesso, è stata la sua ultima corsa da Under 23, il ciclista ligure ha realizzato la doppietta Giro d'Italia Next Gen-Tour de l'Avenir. Erano 53 anni che un italiano non trionfava al Tour de l’Avenir: ci era riuscito nel 1973 Gianbattista Baronchelli, allora quasi ventenne, come Finn, che i 20 anni li compirà il prossimo 19 dicembre.

Quella di mercoledì 26 agosto è stata una giornata da incorniciare per Finn, che ha saputo difendere e consolidare la maglia gialla indossata già da due giorni. Lorenzo Mark ha sferrato l’attacco decisivo nel tratto conclusivo della salita sulla Strada Provinciale 50 del Colle del Nivolet, mettendo in mostra ancora una volta qualità che lo proiettano tra i giovani più interessanti del panorama internazionale.

La frazione decisiva del Tour de l’Avenir 2026 è partita alle 12 in punto dal centro storico di Strambino e a dare il via alla tappa è stata la Sindaca di Strambino e Consigliera metropolitana delegata al turismo, Sonia Cambursano. Cambursano ha avuto anche l’onore di premiare Finn per la vittoria di tappa. “Quella di oggi è stata una giornata storica, la giornata di Lorenzo Mark Finn, che è una grande promessa per il ciclismo italiano per i prossimi anni, in un panorama giovanile veramente incoraggiante” ha commentato con entusiasmo dopo la premiazione la Consigliera Cambursano, che ha potuto seguire in diretta la tappa da un’auto dell’organizzazione, in compagnia di Bernard Hinault. “Finn è stato premiato con la maglia gialla da Hinault, che da anni ha messo a disposizione del ciclismo giovanile tutta la sua esperienza e competenza: un gesto meraviglioso di un uomo che ha un grande spessore umano, oltre che sportivo”.