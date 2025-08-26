Strage di Brandizzo, sabato cerimonia per ricordare i 5 operai travolti e uccisi sui binari

Era da poco passata la mezzanotte, quel 30 agosto 2023, quando si consumò la strage di Brandizzo. Cinque operai della Sigifer travolti da un treno mentre stavano operando sui binari. A perdere la vita Kevin Laganà, Saverio Giuseppe Lombardo, Giuseppe Sorvillo, Michael Zanera e Giuseppe Aversa.

Due anni fa la tragedia

Di età diverse, di diverse provenienze, in comune lo stesso lavoro da cui non hanno fatto più rientro. Un dramma che resta a distanza di due anni: per questo sabato il Comune di Brandizzo di organizzare diverse iniziative per ricordare le cinque vittime.

Il primo appuntamento del 30 agosto è alle 17, con una commemorazione davanti alla stazione ferroviaria presso la lapide in memoria degli operai, che porta inciso la scritta "Brandizzo non dimentica".

La commemorazione

A seguire alle 18 la messa nella chiesa parrocchiale di San Giacomo Apostolo, mentre alle 19 una passeggiata verso il parco comunale “Giovanni Bresso”.

Dal punto di vista giudiziario lo scorso 24 luglio si sono chiuse le indagini della Procura di Ivrea per la strage di Brandizzo, che hanno portato a 24 indagati tra cui tre società: Rfi, Sigifer e Clf.

Chiusa l'indagine dalla procura di Ivrea

Tra le persone indagate figurano Antonio Massa, in qualità di dipendente e capo tecnico di Rfi, e Andrea Girardin Gibin, capo squadra Sigifer, che secondo l’accusa, quella notte non avrebbero impedito che gli operai iniziassero i lavori all’interno dell’infrastruttura ferroviaria prima che fosse ottenuta l’interruzione della circolazione. Anche Gianpiero Strisciuglio all’epoca dei fatti ad di Rfi, e Vera Fiorani, fino al giugno 2023 ad di Rfi figurano nell’elenco delle persone a cui la procura di Ivrea ha notificato la chiusura indagini: entrambi sono chiamati in causa in qualità di datori di lavoro.