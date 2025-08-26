Morta durante un'escursione, Rivoli ricorda Loredana Trinchieri: "Innamorata della vita"

Rivoli in lutto per la scomparsa di Loredana Trinchieri, morta ieri durante un'escursione in montagna nel Maceratese. La 64enne, assistente sociale ed una vita spesa per il volontariato, nel 2019 si era candidata a sindaco con la lista "Rivoli città attiva".

La tragedia

La donna è precipitata per oltre 30 metri mentre stava camminando sul Pizzo Berro, nel territorio di Ussita, dove si trovava in ferie con il marito. Un volo che purtroppo non le ha lasciato scampo e ha colpito tutta la comunità alle porte di Torino.

A ricordarla oggi con un post su Facebook è il sindaco di Rivoli Alessandro Errigo: "Questa notizia ci lascia senza parole e ci colpisce nel profondo".

"Loredana era innamorata della vita"

"Loredana - aggiunge - era innamorata della vita, della montagna e della nostra comunità. Sempre presente, sempre pronta a dare il suo contributo con energia e passione, in ogni Associazione e in ogni iniziativa". Per Errigo la candidatura a sindaco di Trinchieri è la testimonianza di "quanto credesse nella forza della partecipazione e del bene comune".

"Oggi la nostra città perde una persona speciale, un punto di riferimento per tanti di noi" conclude il sindaco di Rivoli.