Corso Croce si rifà il look: via alla riasfaltatura prima della riapertura delle scuole

Cantieri nella zona sud della città. Da alcuni giorni gli operai sono al lavoro in corso Benedetto Croce per effettuare il restyling del vecchio manto stradale usurato che prevede la posa del nuovo asfalto su entrambe le carreggiate dell'intero asse stradale, nel tratto compreso tra corso Traiano e via Onorato Vigliani.

Un piano di interventi programmato con una tempistica ben precisa: l'obiettivo prioritario dell'amministrazione è infatti quello di completare l'opera prima dell'avvio ufficiale del nuovo anno scolastico.

Le scuole

Su corso Croce si affacciano infatti alcuni dei principali plessi scolastici del quartiere, frequentati quotidianamente da migliaia di bambini, ragazzi e genitori: dalla scuola primaria "Calamandrei" alla "Collodi", fino alla vicina "Infanzia Comunale". L'intervento consentirà così di accogliere famiglie e studenti in un contesto viabile completamente rinnovato.

Come conferma il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano. “Un intervento importante che abbiamo voluto programmare, avviare e concludere prima dell'inizio del nuovo anno scolastico - così Miano -. Con il suono della prima campanella, studenti e genitori troveranno un corso completamente rinnovato. Continuiamo a investire sulla manutenzione delle nostre strade, programmando gli interventi nei periodi più opportuni per ridurre i disagi e migliorare concretamente la qualità e la sicurezza degli spazi pubblici”.

L'opera si inserisce nel quadro delle manutenzioni straordinarie della viabilità locale legate al programma "Torino Cambia - Spazi che uniscono", volto a riqualificare i punti nevralgici del territorio.