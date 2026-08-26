Gradini e corrimano pericolosi, chiusa la scalinata di via Albugnano

Dopo le segnalazioni dei residenti per pericolosità, chiusa la scalinata di via Albugnano a Torino, in attesa dei lavori di sistemazione. Nelle scorse settimane gli abitanti di Madonna del Pilone hanno contattato il consigliere del gruppo Misto della Circoscrizione 7 Daniele Moisio, così come la stessa Circoscrizione, per denunciare come alcuni gradini fossero rotti ed il corrimano fosse danneggiato in più punti.

Scala pericolosa

Problematiche che rendevano pericoloso per i pedoni, soprattutto per chi è anziano e ha difficoltà a camminare, percorrere la scalinata che collega via Montemagno con via Gassino. Gli operai del mini-Comune si sono attivati, chiudendo con delle transenne ed il nastro bianco/rosso sia la parte alta che quella bassa della gradinata, che risulta quindi non percorribile.

L'auspicio degli abitanti della pre-collina è che gli scalini danneggiati, così come il mancorrente, vengano sistemati per l'autunno.