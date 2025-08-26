Anche Torino piange Chiara Arduino, maestra di sci che si era laureata presso UniTo

Chiara Arduino aveva 25 anni ed era maestra di sci (foto: profilo Facebook)

“Fin lassù…semplicemente grazie”.

Sono queste le parole che lo SciClub Ceva ha scelto di dedicare alla giovane Chiara Arduino che è mancata ieri, lunedì 25 agosto, mentre si trovava in Valle d'Aosta, dove lavorava.

Un momento di grave lutto per Garessio, paese di origine della ragazza e di tutta la Valle Tanaro, che in queste ore fatica a trovare le parole.

Grande appassionata di arrampicata, sci, sport invernali, fin da bambina, ha militato nelle squadre locali, per poi diventare maestra di sci alpino con lo sci club cebano.

Diplomata al “Vasco Beccaria Govone" di Mondovì, dopo un difficoltoso periodo di malattia, nel novembre del 2024 aveva conseguito la laurea all’Università di Torino e ora lavorava a Valtournenche, in Valle d'Aosta.

Sorridente, solare, appassionata, così la ricordano in Valle Tanaro e tutte le famiglie dei bambini e dei ragazzi che, negli anni, hanno conosciuto e imparato ad amare lo sci grazie a lei.

"L’Amministrazione comunale e il Consiglio comunale di Garessio - dicono dal municipio - si uniscono con profondo cordoglio al dolore per la prematura scomparsa di Chiara, giovane maestra di sci e appassionata sportiva, figura amata e stimata dalla comunità. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze".

"Il mondo dello sci piange la prematura scomparsa di Chiara Arduino, 25 anni, di Garessio - scrive la Federazione Italiana Sport Invernali in una nota -. "Chiara aveva una grande passione per lo sport e per la montagna, tanto da avere iniziato da piccolissima come giovane atleta nel Garessio, nel Sangiacomo e poi nel Mondolé Ski team, per poi diventare maestra di sci nello sci club Ceva. Lavorava a Valtournenche, dove è stata colpita da un malore improvviso che le è stato fatale".

Chiara Arduino si era laureata lo scorso anno a Torino, e recentemente aveva ripreso a sciare e ad arrampicarsi in montagna. "La Federazione Italiana Sport Invernali si stringe alla famiglia Arduino in questo momento triste e doloroso" chiude il comunicato.

Lascia la mamma Franca e il papà Giancarlo.