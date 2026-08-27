ROUMIAGE: tornano a Coumboscuro (CN) gli incontri Piemonte / Provenza 2026. L’invito di Davide Van De Sfroos

L’edizione 2026 del Roumiage – incontri Piemonte / Provenza si svolge dal 24 al 30 agosto prossimi con un programma di rilievo tra la Provenza ed il Piemonte. Lo annuncia un'immagine scelta da uno scatto di Gian Cerato, realizzata per raccontare il tema “pais folk” in cui è stato ritratto un estroso personaggio abbinato ad un disegno grafico realizzato da Bruno Murialdo.

L’apertura del Roumiage sarà in Provenza, nei paesi lungo la dorsale alpina, dove si raduneranno i partecipanti alle differenti Traversado. Si tratta di un percorso che segue le orme degli emigranti che da secoli hanno transitato tra le due regioni. Un itinerario a tappe di più giorni, che centinaia di camminatori percorreranno per riprendere lo storico rapporto sociale e culturale delle popolazioni alpine sui due versanti delle montagne. Diversi gli appuntamenti nei villaggi attraversati delle valli Gesso, Vermenagna, Stura, Maira, Varaita, Po.

L’arrivo delle diverse Traversado a Coumboscuro è previsto per venerdì 28 agosto nel tardo pomeriggio. Da quel momento il Roumiage seguirà lo sviluppo del tema 2026 “Pais folk”, che intende mettere sotto i riflettori il fenomeno culturale sviluppatosi in Europa sin dagli anni ‘60. Un revival diffusosi rapidamente che trasse forma dal patrimonio folclorico della musica e della danza popolare creando un suo proprio genere, che ha echi sino ai nostri giorni, in forme e repertori di cui gli stessi fruitori riescono non sempre ad avere nozione di appartenenza e di provenienza.

Domenica la S. Messa “a nosto modo” con i costumi tradizionali è dedicata agli emigranti e cantata della tradizione sacra provenzale.

TAVOLA ROTONDA & ATELIER DI DANZA (SABATO 29 AGOSTO)

Sabato 29 agosto, alle ore 15.00, si terrà la tavola rotonda “We are all folk – Siamo tutti folk”. Davide Van De Sfroos, Silvio Orlandi, Simone del “Duo Bottasso”, Francesco Segreti e Stefano Senardi porteranno il loro contributo per una messa a fuoco sul genere che ha avuto origine nel periodo romantico dell’800 nel tentativo di rivalutazione del repertorio tradizionale popolare europeo, per poi essere attraversato in diverse fasi storiche del ‘900 da correnti nazionalistiche e contestatarie. Sarà un’opportunità per dar voce ai differenti attori contemporanei del folk nelle sue commistioni più ampie e inattese.

Sempre sabato 29 pomeriggio, alle ore 15:00, ad integrare il programma ci sarà l'Atelier di danza dedicato al “Rigoudoun”, una delle più diffuse forme di danza tradizionali delle Alpi Provenzali transalpine. A condurlo la formazione del "Pays Gavot” di Gap con ballerini e musicisti. Oltre ai vari tipi di rigoudoun, saranno proposte le danze delle Hautes-Alpes come Le Quadrille d’Arvieux, La Pica de Ceillac e la Ronde de Saint-Véran.

TARABASTAL – SABOI – LA POTENZA DELLA MUSICA E DEL RITMO

Altra importante anticipazione è l’annuncio dell’arrivo al Roumiage 2026 della formazione Tarabastal – Saboi, nome di punta a livello internazionale per la ripresa del patrimonio europeo di musica e tradizioni legati alla festa ed ai riti. La potenza del gruppo provenzale di Arles si svela nell’impatto sonoro e ritmico che produce nelle sue esibizioni totalmente acustiche, in cui la sezione ritmica - ricavata in seguito ad un sapiente studio sulle percussioni a pelle - produce la più completa gamma di vibrazioni che l’orecchio umano possa cogliere. Temi e melodie sono affidati ai galoubet, flautini provenzali abbinati ad una originale riproposta delle trombe e strumenti medievali.

Al Roumiage saranno nelle piazze e vie di Sancto Lucio nel pomeriggio di sabato 29 e protagonisti assoluti della Nuech dal fueassìer, la notte del fuoco e della danza, appuntamento di forte impatto popolare che proseguirà con un “gran bal folk” notturno.

Nuova esibizione domenica 30: L’alta richiesta di adesione alle esibizioni della formazione Tarabastal – Saboi ha convinto il Coumboscuro Centre Prouvençal ad aggiungere un'ulteriore esibizione della formazione di Arles alle ore 14:00 di domenica 30 agosto. Un’occasione straordinaria per chi salirà a Coumboscuro per ascoltare il concerto di Davide Van De Sfroos e Chiara Raggi: l’assenza dall'Italia da ben quindici anni della potente formazione farà felice il folto seguito di fan che il gruppo vanta nel nostro Paese.

DAVIDE VAN DE SFROOS - FOLKEDELIC + CHIARA RAGGI

Padrino del Roumiage 2026 è Davide Van De Sfroos, il cantautore lombardo che veste i suoi intensi testi con ritmi e sonorità attinte proprio dal genere folk. Il famoso cantautore, con alle spalle una carriera che lo ha portato dalle piazze di paese sino agli stadi, ha scelto di raccontarsi in lingua lombarda, distinguendosi per originalità e capacità narrativa (è anche autore di numerosi libri). “Si tratta di un ritorno. Il Roumiage rimane un evento amato e conosciuto. Sicuramente il tour estivo Folkedelic si inserisce perfettamente in questo contesto”.

Due sono gli incontri in programma con Van De Sfroos:

Sabato 29 agosto (ore 15.00): intervento come relatore al convegno dedicato alla rilettura del “fenomeno folk”.

Domenica 30 agosto (ore 15.00): concerto nel nuovo anfiteatro di Coumboscuro.

Per l’apertura di questo atteso evento è stata scelta Chiara Raggi, l’artista di Santarcangelo di Romagna che, grazie al suo ultimo lavoro discografico “Zenta”, si è distinta per l’originalità di una proposta artistica di grande cura, i cui testi sono interamente in lingua romagnola.

LA GASTRONOMIA ALPINA AL GUSTO DI PROVENZA, IL VINO VAJRA, LA BIRRA BALADIN E IL GENEPY PALENT

Come da tradizione, gli appuntamenti gastronomici del Roumiage a cura dello chef Julles Repet si rinnovano:

Sabato 29 agosto (ore 19.30): menu con polenta, dobo (spezzatino alla provenzale), formaggi, frutta e dolci.

Domenica 30 agosto: menu con entrata di pasta fresca, fricò, formaggi, frutta e dolci.

I formaggi appartengono alla selezione Tino Paiolo, mentre i dolci di nocciola e frutta sono creati dalla Pasticceria Bramardi.

I piatti saranno accompagnati dai vini della cantina Vajra di Barolo. Aldo Vajra commenta: “Come da alcuni anni, sul tavolo di questo importante evento abbiamo voluto far trovare le bottiglie del nostro Dogliani biologico, rese uniche dall’etichetta Roumiage 2026”.

Novità 2026 - La Birra Baladin e il Genepy Palent: Ad accompagnare le giornate degli Incontri Piemonte / Provenza sarà la birra “Roumiage 2026” prodotta da Baladin. Teo Musso dichiara: “Per i trent’anni del Baladin, al Roumiage ci sarà una birra ufficiale dell’evento, che ben si associa con il tema pais folk”.

A questi prodotti si aggiungono i profumi delle erbe alpine della selezione “Palent”. Eccezionalmente, al pranzo di domenica 30, il Genepy Storico (Medaglia d'Oro al Frankfurt International Trophy 2026) sarà servito direttamente dagli stessi produttori.

INFO e PRENOTAZIONI:

Email: info@coumboscuro.org

Sito web: www.coumboscuro.org

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Biglietti concerto di domenica pomeriggio: disponibili su Mailticket.it