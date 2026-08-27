Run To Gaza, Torino corre per aiutare e curare i palestinesi

Con la fine dell'estate, Torino torna a mobilitarsi per la Palestina. L'appuntamento è fissato per il 6 settembre, quando sportivi e semplici cittadini correranno e cammineranno per Gaza. L'obiettivo è semplice: raccogliere fondi e sostenere così chi cura, oltre a tenere viva la voce dei diritti. Un sostegno concreto al popolo palestinese.

Il percorso

Run TO Gaza è una corsa non competitiva, che partirà alle 9 dal Parco del Valentino. Il percorso proseguirà lungo i Murazzi e corso San Maurizio, con arrivo in piazza della Repubblica. L’iniziativa è promossa da UISP Torino, ARCI Torino, Torino per Gaza, Global Sumud Italia, Bocciofila Vanchiglietta – Rami Secchi, Freedom Flotilla Italia, Bunker e Azeytuna – L’Olivo di Torino a beneficio di Medici Senza Frontiere, EMERGENCY, con il patrocinio della Città di Torino.

Sostegno ad Emergency

"Torino - spiegano gli organizzatori - corre per la libertà e l’autodeterminazione del popolo palestinese. Torino corre perché non c’è pace senza giustizia".

Run TO Gaza sostiene il lavoro Medici Senza Frontiere e EMERGENCY, per garantire assistenza sanitaria e supporto umanitario alla popolazione palestinese.

Lo spettacolo

È possibile effettuare il percorso correndo o camminando. Sarà possibile partecipare anche in situazioni di mobilità ridotta o con carrozzine, passeggini, cani (al guinzaglio). Dopo la grande corsa di solidarietà, la giornata proseguirà al Bunker con una serata di musica e spettacolo. Sul palco Cheb Bachir, artista di rilievo internazionale.

Per iscriverti alla corsa si può compilare il form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr97znNuStE-0gpxU9mY_AX-sVW-cvjCWbNVO15_eyhY9AVA/viewform?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio

Per acquistare online il biglietto del concerto: https://xceed.me/it/torino/event/run-to-gaza/241593/channel/bunker?fbclid=IwY2xjawT1LaFwZG9mAWV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHqEg9ocBJK2RGREUWZm59zjdRDzRhgw_Y62K23yXuGl_RpY8mVcBM7C6gWXZ_aem_-3PShI5QFkbGei7ubOhhHQ&utm_id=97758_v0_s00_e0_tv2_a1den1ncaiotwo