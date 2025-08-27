Over 58 e disoccupati, la Città di Torino attiva 160 posti nei "Cantieri lavoro": i dettagli

Questa misura nasce per dare un sostegno ai disoccupati, ma anche a chi da un giorno all'altro si è ritrovato senza un impiego ed è considerato troppo "vecchio" dal mercato.

Ma cosa andranno a fare le donne e gli uomini che entreranno in graduatoria?Verranno nei servizi demografici, negli edifici municipali, negli impianti sportivi circoscrizionali e centrali, nei servizi circoscrizionali alla cittadinanza e nel sistema bibliotecario e museale.