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Scuola e formazione | 27 agosto 2026, 07:30

Da parcheggio a isola pedonale, ecco la piazzetta che lascia spazio ai bambini

Il patto di collaborazione con Re.Te. Ong. Progettata insieme agli alunni, l'area di via Cavagnolo si attrezza con gazebo e ping-pong

La nuova isola pedonale di via Cavagnolo

La nuova isola pedonale di via Cavagnolo

Un’ex area di sosta grigia e senz’anima che si trasforma in una piazzetta a misura di bambino, colorata, pedonale e ricca di spazi per il gioco. In via Cavagnolo 25, davanti alla scuola primaria "XXV Aprile", il cambiamento è ormai realtà: il Consiglio di Circoscrizione 6 viaggia verso l'approvazione ufficiale del Patto di Collaborazione guidato dall'associazione Re.Te. Ong, segnando l'avvio formale di una nuova gestione condivisa tra cittadini, scuole e istituzioni.

Un percorso di rigenerazione urbana durato circa due anni e che ha visto come protagonisti assoluti gli stessi alunni. Attraverso un lavoro di progettazione partecipata, i ragazzi hanno indicato bisogni e desideri per il proprio quartiere, trasformando quello che era solo un parcheggio in un punto d'aggregazione sicuro e stimolante per il post-scuola.

Giochi, gazebo e materiali di recupero

I nuovi arredi dello spazio pubblico sono stati realizzati grazie al finanziamento della Regione Piemonte e al contributo della Città di Torino. L'area pedonale comprende oggi un labirinto, tavoli da ping-pong e da scacchi, un gazebo per l'ombra e diverse panchine, realizzate prevalentemente con materiali di recupero.

A dare tocco e colore all'asfalto sono stati i disegni ludici realizzati da un artista, mentre l'associazione punta ora a coinvolgere l'istituto scolastico per la cura delle nuove fioriere (con essenze a basso consumo idrico come la lavanda), creando una sinergia con l'orto scolastico già presente.

La sfida dell'ambiente: verso la depavimentazione

L'obiettivo a lungo termine del progetto punta all'ambiente e alla sostenibilità. Come sottolineato dai promotori, l'intenzione è quella di spingere verso interventi di depavimentazione per rimuovere l'asfalto e restituire suolo permeabile al quartiere.

L'iniziativa ha raccolto il favore di Giulia Zaccaro, coordinatrice all’Ambiente della Circoscrizione 6. "E' importante - ha spiegato -, puntare su progetti capaci di contrastare le isole di calore urbane e migliorare il drenaggio delle acque piovane".

Questione aiuole

Sul tema del verde pubblico dell'area di Pietra Alta si è inserito anche il consigliere Michele Celentano (Gruppo Misto - Verso i Moderati) suggerendo di estendere la logica dei patti di collaborazione anche ad altre aiuole del quartiere attualmente in stato di degrado. "Sarebbe un modo interessante per riqualificare il nostro quartiere e per spiegare alla gente che le aiuole non sono delle discariche".

Importante sarà la continuità dell'intervento, come ha sottolineato il vicepresidente della Circoscrizione 6, Luciano Speranza: "la vera scommessa non sarà soltanto l'inaugurazione della piazzetta, ma la sua tutela e valorizzazione nel tempo attraverso feste, laboratori e l'animazione costante da parte di residenti e associazioni".

La nuova isola pedonale di via Cavagnolo

La nuova isola pedonale di via Cavagnolo

La nuova isola pedonale di via Cavagnolo

La nuova isola pedonale di via Cavagnolo

Philippe Versienti

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