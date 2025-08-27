Carcassa di un cane ritrovata in un appartamento di via Sospello: si cercano i proprietari

Ritrovato in avanzato stato di decomposizione la carcassa di un cane che si trovava in un appartamento in via Sospello 147. La scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco questa mattina, mercoledì 27 agosto, dopo una chiamata dei vicini di casa, allarmati per il cattivo odore e preoccupati si trattasse del decesso di una persona. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari e la polizia locale che stanno indagando e cercando di risalire ai proprietari del povero animale.