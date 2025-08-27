 / Cronaca

Cronaca | 27 agosto 2025, 11:39

Carcassa di un cane ritrovata in un appartamento di via Sospello: si cercano i proprietari

L'animale è morto da diverso tempo. L'allarme lanciato dai vicini di casa per il cattivo odore

Ritrovato in avanzato stato di decomposizione la carcassa di un cane che si trovava in un appartamento in via Sospello 147. La scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco questa mattina, mercoledì 27 agosto, dopo una chiamata dei vicini di casa, allarmati per il cattivo odore e preoccupati si trattasse del decesso di una persona. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari e la polizia locale che stanno indagando e cercando di risalire ai proprietari del povero animale.

redazione

