il 31 agosto è la giornata internazionale di sensibilizzazione sull'overdose: anche il Piemonte in prima fila

Il 31 agosto ricorre la Giornata internazionale di sensibilizzazione sull'overdose, un appuntamento nato per richiamare l'attenzione sui rischi legati all'assunzione di sostanze, promuovere la prevenzione e ricordare l'importanza di un accesso tempestivo ai servizi di cura e assistenza.

L'overdose si verifica quando viene assunta, volontariamente o accidentalmente, una quantità di una sostanza o di un farmaco superiore alla tolleranza individuale. Le conseguenze dipendono dalla sostanza utilizzata e possono provocare una grave compromissione delle funzioni dell'organismo, alterazione dello stato di coscienza, coma e, nei casi più gravi, la morte.

In Italia l'overdose da sostanze psicotrope illegali provoca ancora circa 300 decessi ogni anno, tra 20 e 30 in Piemonte. In circa due terzi dei casi gli esami tossicologici evidenziano la presenza di oppiacei. Sebbene negli ultimi anni il numero dei decessi abbia registrato una diminuzione, l'overdose continua a rappresentare un problema di salute pubblica, anche per la diffusione di sostanze sempre più potenti e per l'assunzione contemporanea di più sostanze psicoattive.

Il rischio non riguarda soltanto le sostanze illegali

Prevenire significa anche conoscere i rischi. Un'intossicazione grave o un'overdose possono essere provocate anche da sostanze legali e da alcuni farmaci assunti in maniera non appropriata.

Tra questi rientrano l'alcol, le benzodiazepine e gli oppiacei analgesici. Particolarmente pericolosa può essere l'associazione di più sostanze, perché gli effetti sull'organismo possono sommarsi e aumentare il rischio di conseguenze gravi, compresa la depressione respiratoria.

Anche per questo è importante non sottovalutare comportamenti come il binge drinking, cioè l'assunzione di grandi quantità di bevande alcoliche in un breve arco di tempo, che può provocare un'intossicazione acuta fino al coma etilico.

I Ser.D: prevenzione, cura e accompagnamento

In Piemonte la prevenzione e il trattamento delle dipendenze sono affidati alla rete dei Servizi pubblici per le Dipendenze – Ser.D, organizzati all'interno delle Aziende Sanitarie Locali nei Dipartimenti per le Patologie da Dipendenze.

I servizi si occupano delle problematiche legate all'uso di droghe, alcol, fumo e farmaci non prescritti, ma anche delle dipendenze senza uso di sostanze, come il gioco d'azzardo patologico.

La presa in carico può iniziare già attraverso le unità mobili e gli interventi di strada, con attività di primo contatto, primo soccorso, prevenzione e riduzione dei rischi, per proseguire, quando necessario, con percorsi ambulatoriali specialistici, interventi medici e psicosociali, supporto alle famiglie, programmi in strutture residenziali o semiresidenziali e percorsi di reinserimento sociale e lavorativo.

Un sistema che mette in rete i servizi pubblici, il privato sociale e il volontariato e che lavora anche sulla prevenzione, con particolare attenzione agli adolescenti e ai giovani e attraverso la collaborazione con scuole, servizi sanitari, associazioni e società civile.

La Giornata internazionale di sensibilizzazione sull'overdose rappresenta, quindi, un'occasione per ricordare che prevenire significa informare, ridurre i rischi e rendere più semplice chiedere aiuto. Riconoscere una situazione di difficoltà e rivolgersi tempestivamente ai servizi può rappresentare il primo passo verso un percorso di cura.

Informazioni e approfondimenti

Sul sito della Regione Piemonte è possibile conoscere le attività dei Servizi pubblici per le Dipendenze e consultare gli elenchi aggiornati dei Ser.D presenti in tutte le ASL piemontesi.