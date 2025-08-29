Semina il panico lanciando sassi sulle auto, bloccato con il taser

Momenti di tensione questa mattina sulla statale 460 a Feletto, dove un uomo, 30 anni, irregolare sul territorio nazionale, ha seminato il panico lanciando sassi contro le auto in transito.

L’intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile di Ivrea e della stazione di Rivarolo Canavese è stato reso necessario dopo le numerose segnalazioni dei passanti e della polizia locale, che aveva intercettato il soggetto mentre camminava in direzione di Rivarolo Canavese.

In evidente stato di alterazione, l’uomo ha reagito con atteggiamenti aggressivi all’arrivo delle forze dell’ordine, rendendo indispensabile l’uso del taser in dotazione. Dopo essere stato immobilizzato, è stato affidato ai sanitari per le cure del caso.

Attualmente sono in corso accertamenti sulla sua posizione e sulla motivazione del gesto, mentre la circolazione sulla statale ha subito rallentamenti temporanei.