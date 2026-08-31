A Rivarolo grande successo per il corso internazionale di perfezionamento pianistico

Si è concluso con grande successo il corso internazionale di perfezionamento pianistico e cameristico organizzato dalla Steinway Society APS del Piemonte e della Valle d’Aosta in collaborazione con l’Associazione Liceo Musicale di Rivarolo Canavese e con l’Associazione LeMus di Ivrea che, come ogni anno, si è svolto presso la stessa sede dell’associazione Liceo Musicale di Rivarolo in via Sant’Anna 1.

Coinvolti 12 studenti

Il corso è stato diretto dai Maestri Andrea Micucci, Simone Gragnani e Matteo Costa coinvolgendo 12 studenti provenienti dai migliori conservatori e accademie musicali italiane di un’età compresa fra i 12 e i 25 anni: talenti musicale che hanno rivolto l’attenzione alla condivisione della pratica musicale indipendentemente dall’esperienza e dagli anni di studio.

Una iniziativa che promuove annualmente sul territorio Canavesano una “microeconomia culturale” che trova il suo apice nel concerto finale dei migliori corsisti che si è svolto sabato 29 settembre presso la Foresteria di Loranzé Alto in collaborazione con LeMus Edizioni musicali. “E' sempre emozionante - sottolinea la sua presidente Alice Fumero - vedere i giovani pianisti, dopo una lunga settimana di studio e approfondimento, mettersi alla prova e condividere con il pubblico la gioia e la meraviglia della musica”.

Le allieve

Fra i più giovani di loro sono da considerare proprio le allieve dell’associazione Liceo Musicale di Rivarolo: Lara Di Muro, di 12 anni proveniente da Forno Canavese, Chiara D’Ambrosio di 16 anni di Barbania e Alessandra Pellegrino di 17 anni di Busano che si sono esibite rispettivamente con musiche di Kaciaturian, Mendelssohn e Liszt. Il programma dell’intero concerto è stato comunque un vortice vibrante di sonorità e un fortissimo trasporto passionale e emotivo che ha toccato epoche, stili e strutture musicali curiosamente molto diversi e decisamente originali districandosi fra compositori come i classici Bach, Clementi, Haydn, Chopin, Beethoven, Schubert fino ad arrivare a Ravel con uno dei suoi brani d’avanguardia più autentici quale il terzo movimento della suite “Miroirs” dedicato al pittore Paul Sordes dal titolo “una barca sull’oceano”.