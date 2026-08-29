Da San Paolo a Campo Grande, al via la missione del Comune di Torino in Brasile

Da oggi, 29 agosto, al 4 settembre il sindaco e vicepresidente Anci con delega alle Politiche Comunitarie e Internazionali Stefano Lo Russo sarà in missione istituzionale in Brasile. Una missione articolata in diverse tappe tra San Paolo, Campinas, Campo Grande e Brasilia, che vedrà per alcune di esse anche la presenza del rettore del Politecnico di Torino Stefano Corgnati e attraverso la quale Torino conferma l’impegno a rafforzare la sua rete di collaborazioni internazionali, con un’attenzione particolare nei campi della formazione accademica e scientifica, della ricerca, dell’innovazione e della cooperazione. La missione sarà anche l’occasione per consolidare i legami storici, umani e di solidarietà costruiti nel tempo tra Torino, il Piemonte e il Brasile, valorizzando esperienze che hanno tradotto questi rapporti in progetti concreti di accoglienza, cura e inclusione sociale.

“La nostra città – spiega il sindaco Stefano Lo Russo - è unica per la sua capacità di avere anime differenti che mettono insieme la vocazione manifatturiera, che è parte integrante della sua storia e del suo presente, lo sguardo al futuro, come luogo d’innovazione e modello per la transizione ecologica, l’attrattività sempre più forte come città universitaria. In questo quadro si inserisce l’impegno nell’internazionalizzazione e nella promozione insieme alle altre istituzioni del territorio con missioni istituzionali all’estero che rappresentano occasioni concrete per promuovere Torino, rafforzarne la presenza internazionale e costruire nuove collaborazioni per il nostro territorio: con il Politecnico lavoreremo per rafforzare la sinergia nei settori dell’alta formazione accademica e dell’innovazione. Ma questa missione ha anche un’altra dimensione per noi molto importante: quella della solidarietà e della cooperazione internazionale, che da molti anni lega Torino e il Piemonte al Brasile attraverso esperienze capaci di incidere concretamente sulla vita delle persone. A San Paolo visiteremo l’Arsenale della Speranza del Sermig, nato dall’esperienza torinese dell’Arsenale della Pace e diventato un punto di riferimento per l’accoglienza e il reinserimento di persone in condizioni di grave difficoltà. A Campo Grande saremo all’Ospedale São Julião, insieme alla Fondazione O.A.S.I.-OMG, per valorizzare una storia altrettanto importante di cura, inclusione e cooperazione costruita nel tempo tra i nostri due territori. Sono esperienze diverse e accomunate dalla stessa idea: trasformare relazioni internazionali, solidarietà e impegno civile in progetti concreti e duraturi”.

“L’internazionalizzazione è una dimensione strategica per il Politecnico di Torino e rappresenta un elemento essenziale della nostra capacità di produrre conoscenza, formare competenze e contribuire allo sviluppo dei territori. In questo quadro, l’America Latina e il Brasile in particolare, costituiscono per il nostro Ateneo interlocutori di particolare rilevanza, anche alla luce delle relazioni consolidate che da anni uniscono i nostri dipartimenti con importanti università, centri di ricerca e realtà industriali brasiliane – commenta il rettore del Politecnico Stefano Corgnati –. La missione in Brasile nasce proprio dalla volontà di valorizzare e rafforzare questo patrimonio di relazioni, consolidandone la dimensione istituzionale e guardando non soltanto alla formazione degli studenti e alla mobilità accademica, ma soprattutto alla costruzione di nuove opportunità sul terreno della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. Il Politecnico vuole infatti svolgere un ruolo di catalizzatore: mettere in connessione competenze, persone e organizzazioni, favorendo l’incontro tra il sistema della ricerca brasiliano e quello italiano e, in particolare, creando nuove occasioni di collaborazione tra le imprese”.

La missione si aprirà oggi, sabato 29 agosto, a San Paolo dove Sindaco e Rettore saranno accolti dal console generale d'Italia a San Paolo, Mauro Campanella, alla presenza di autorità, rappresentanti del mondo imprenditoriale e del Sistema Italia in Brasile.

Domenica 30 agosto sono in programma incontri con la comunità italiana e piemontese di San Paolo, con associazioni e imprese. Lo Russo e Corgnati visiteranno il Circolo Italiano di San Paolo, dove incontreranno il presidente del Circolo José de Lorenzo Messina e il presidente dell'Associazione Piemontesi di San Paolo Giovanni Manassero. L’incontro sarà l’occasione per valorizzare una presenza piemontese radicata nella storia e nel tessuto sociale ed economico di San Paolo, principale centro economico e industriale del Brasile, e per rafforzare un patrimonio di relazioni che può oggi tradursi in nuove collaborazioni istituzionali, culturali, universitarie ed economiche.

Nel corso della giornata sono previsti incontri con associazioni italiane e imprese, la premiazione dell'impresa Bauducco – storica impresa dolciaria brasiliana fondata da un imprenditore originario del torinese - e la firma del Patto di amicizia e collaborazione tra la Città di Torino e quella di San Paolo che sarà rappresentata dall'assessora alle Relazioni Internazionali Angela Gandra. Il Patto intende dare una cornice istituzionale stabile a una relazione già forte, favorendo nuovi scambi nei campi dell’innovazione, dello sviluppo economico, della cultura e della formazione.

Nel pomeriggio il Sindaco e il Rettore visiteranno il Museu da Imigração do Estado de São Paulo, accompagnati dal console generale Mauro Campanella, dove incontreranno la direttrice Alessandra Almeida. La visita sarà anche un momento per ricordare il contributo delle comunità italiane e piemontesi alla crescita della società brasiliana e il ruolo che queste comunità continuano a svolgere come ponte tra i due territori.

Un altro momento centrale della tappa di San Paolo sarà la visita del sindaco Lo Russo all’Arsenale della Speranza del Sermig, una delle esperienze più significative della presenza torinese in Brasile sul terreno della solidarietà e dell’inclusione sociale. Nato nel 1996 dall’esperienza dell’Arsenale della Pace fondato a Torino da Ernesto Olivero, l’Arsenale della Speranza festeggia quest’anno trent’anni di attività e accoglie quotidianamente persone in condizioni di grave difficoltà, offrendo ospitalità, pasti, assistenza sanitaria, formazione e percorsi di reinserimento.

Lo Russo visiterà la struttura insieme al Console Generale Mauro Campanella e alle autorità locali e incontrerà il parroco della Fraternità del Sermig e della chiesa di Maria Regina della Pace di Torino don Andrea Bisacchi, padre Simone Bernardi e i membri della comunità dell’Arsenale. La visita sarà l’occasione per riaffermare il valore di un’esperienza nata a Torino e diventata a San Paolo una presenza stabile, capace di trasformare la solidarietà in un servizio quotidiano alle persone e di rappresentare concretamente il legame tra le due città.

Lunedì 31 agosto a San Paolo Lo Russo e Corgnati visiteranno l’Instituto de Pesquisas Tecnológicas di São Paulo (IPT), dove incontreranno il presidente Anderson Ribeiro Correia, i rappresentanti del board e della fondazione FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo). Con loro sarà presente la console aggiunta a San Paolo, Marianna Haddad. Qui è prevista la firma di un memorandum d'intesa tra l’Istituto e il Politecnico di Torino e la visita ai laboratori dedicati a biotecnologie, nanotecnologie, bioenergia, materiali avanzati e idrogeno. Nel pomeriggio la delegazione visiterà l'Universidade de São Paulo (USP) per un incontro con il rettore Aluisio Augusto Cotrim Segurado.

Martedì 1° settembre in mattinata Sindaco e Rettore si recheranno all'Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), dove incontreranno il rettore Paulo César Montagner, i direttori e i presidi dell'ateneo. All'incontro prenderanno parte anche il console onorario d'Italia a Campinas Francesco Picciallo e alcuni sindaci dell'area metropolitana locale.

Nel pomeriggio, il sindaco Lo Russo si sposterà invece a Campo Grande, dove sarà accompagnato dall'ambasciatore d'Italia in Brasile Alessandro Cortese e dal console generale Mauro Campanella a visitare l'Hospital São Julião, dove incontrerà i vertici della struttura, i rappresentanti della Fondazione OASI-OMG e la presidente onoraria Suor Silvia Vecellio. Anche questa tappa rappresenterà uno dei passaggi centrali della missione sul fronte della solidarietà e della cooperazione internazionale. L’Hospital São Julião è infatti una delle esperienze più significative del rapporto tra Torino, il Piemonte e Campo Grande, costruito nel tempo grazie all’impegno di Suor Silvia Vecellio, cittadina onoraria di Torino, e della Fondazione O.A.S.I.-OMG. Una storia di cura, inclusione e vicinanza alle persone più fragili che ha contribuito a rendere concreto e duraturo il legame tra le due comunità.

Qui si terrà anche la cerimonia di firma dell'accordo di cooperazione tra l'associazione benefica dell'Hospital São Julião e la Fondazione O.A.S.I.-OMG ETS, un passaggio che rafforzerà ulteriormente una collaborazione già radicata e ne consoliderà le prospettive future.

In programma per il sindaco Lo Russo anche un incontro istituzionale con il senatore Nelsinho Trad, presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa Nazionale del Senato brasiliano, e con il governatore Eduardo Riedel.

Mercoledì 2 settembre il Sindaco, accompagnato dall'ambasciatore Alessandro Cortese e dal console generale Mauro Campanella, incontrerà la sindaca di Campo Grande Adriane Barbosa Nogueira Lopes e le autorità municipali per partecipare alla cerimonia per l'anniversario dell’accordo di cooperazione tra Torino e Campo Grande.

Per la delegazione del Politecnico di Torino proseguono gli incontri a San Paolo, con la visita dell'Universidade Estadual Paulista (UNESP).

Giovedì 3 settembre la missione si sposterà a Brasilia. Il sindaco Lo Russo e il rettore Corgnati incontreranno il ministro delle Città Antônio Vladimir Moura Lima, alla presenza dell'ambasciatore d'Italia Alessandro Cortese. Sono inoltre previsti incontri istituzionali con i vertici della Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), con il sindaco di Porto Alegre Sebastião Melo e il sindaco di Niterói Rodrigo Neves e un appuntamento all'Ambasciata d'Italia per conoscere associazioni e rappresentanti della comunità italiana a Brasilia.

Nel pomeriggio la delegazione incontrerà il CONSECTI, il Consiglio nazionale dei segretari statali per scienza, tecnologia e innovazione. È inoltre in programma un incontro con la governatrice del Distretto Federale Celina Leão Hizim Ferreira, alla presenza dell'ambasciatore italiano.

Nell'ultima giornata della missione, venerdì 4 settembre, il Sindaco visiterà il Santuario Dom Bosco, uno dei principali luoghi simbolo della capitale brasiliana. A seguire, insieme al rettore Stefano Corgnati, è invece in programma l’incontro con la rettrice dell'Universidade de Brasília (UnB) Navate Rozana Reigota, che vedrà la partecipazione dell'addetto scientifico dell'ambasciata d'Italia Fabio Naro.