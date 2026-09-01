Douja d’Or e Festival delle Sagre, il vino astigiano celebra 80 anni di storia

Il mese di settembre si conferma uno dei momenti più significativi per la promozione del vino e del territorio astigiano. Il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato sarà infatti tra i protagonisti della Douja d'Or 2026, in programma ad Asti dall' 11 al 20 settembre, e del successivo Festival delle Sagre, in programma il 12 e 13 settembre.

La partecipazione del Consorzio alla Douja d'Or assume quest'anno un valore ancora più speciale poiché coincide con un importante traguardo: gli 80 anni dalla fondazione del Consorzio, una ricorrenza che testimonia una lunga storia di tutela, valorizzazione e promozione delle denominazioni vitivinicole del Monferrato e del Piemonte.

"La Douja d'Or e il Festival delle Sagre rappresentano da sempre una vetrina fondamentale per raccontare il patrimonio vitivinicolo del nostro territorio e il lavoro delle aziende che ne custodiscono qualità e identità", dichiara Filippo Mobrici, presidente del Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato. "L'edizione di quest'anno della Douja assume un significato particolarmente importante perché coincide con gli ottant'anni della fondazione del Consorzio. È un anniversario che vogliamo celebrare guardando al futuro, continuando a promuovere le nostre denominazioni attraverso iniziative capaci di coinvolgere un pubblico sempre più ampio, dalla degustazione tradizionale alle nuove forme di consumo e comunicazione del vino. Palazzo Alfieri sarà, nelle giornate della Douja, il luogo ideale per vivere un'esperienza completa che unisce cultura, enogastronomia e territorio. Qui il pubblico potrà partecipare ai banchi d'assaggio con le etichette delle aziende associate, vivere esperienze di degustazione e approfondire la conoscenza delle denominazioni tutelate"

All'interno della prestigiosa sede di Palazzo Alfieri sarà inoltre attivo, per tutta la durata della manifestazione, un ristorante realizzato in collaborazione con la "Scuola alberghiera di Agliano Terme e Asti", che proporrà un menu ideato per esaltare le eccellenze del territorio, con piatti studiati per valorizzare gli abbinamenti con i vini delle denominazioni rappresentate dal Consorzio.

Giovedì 17 settembre spazio anche alle nuove tendenze di consumo con un appuntamento dedicato alla mixology, durante il quale un bartender accompagnerà il pubblico alla scoperta di originali interpretazioni attraverso la realizzazione di tre cocktail con base: Barbera d'Asti DOCG, Grignolino d'Asti DOC e Cortese dell'Alto Monferrato DOC, offrendo una chiave di lettura contemporanea e coinvolgente delle produzioni locali.

Il Consorzio sarà inoltre protagonista delle Festival delle Sagre, in programma il 12 e 13 settembre, con uno stand dedicato in piazza Campo del Palio, punto di riferimento per migliaia di visitatori che ogni anno partecipano a uno degli eventi più attesi del settembre astigiano.

Presso lo spazio consortile saranno rappresentate alcune delle principali denominazioni tutelate tra cui Barbera d'Asti DOCG, Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG, Grignolino d'Asti DOC, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco DOC e Piemonte Doc con i suoi vini bianchi più rappresentativi nonché Moscato d'Asti DOCG e le diverse sfumature del Brachetto. Attraverso degustazioni e momenti di incontro con il pubblico, il Consorzio offrirà l'opportunità di scoprire la ricchezza e la varietà del patrimonio vitivinicolo del Monferrato. Le degustazioni saranno acquistabili nelle giornate del Festival oppure, in prevendita, al seguente link:

La presenza alla Douja d'Or e al Festival delle Sagre conferma l'impegno del Consorzio nella valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio e nel rafforzamento del legame tra vino, cultura, tradizioni e accoglienza, elementi che rendono il Monferrato una delle destinazioni enoturistiche più dinamiche e apprezzate del panorama nazionale.

Il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, fondato nel 1946, ha il compito di tutelare e promuovere le sue denominazioni per garantire la loro diffusione e la loro immagine sui mercati nazionali e internazionali, anche attraverso appositi marchi distintivi. Attualmente il Consorzio conta più di 430 aziende associate e 12 denominazione tutelate.