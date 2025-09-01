Ritrovata la bici sottratta a Olly, bambina di otto anni con problemi motori

È stata ritrovata la bici di Olly, bambina di otto anni il cui mezzo rappresenta un supporto per la sua malattia genetica degenerativa. Il fatto era stato denunciato dalla famiglia nei giorni scorsi, quando erano rientrati dalle vacanze.

Una rete di solidarietà si era subito attivata portando alla raccolta di fondi tramite GoFundMe per l’acquisto di un nuovo mezzo. In poche ore si erano superati i 2.700 euro, raggiungendo l’obiettivo della donazione.

E questa sera, in un cortile di corso Vinzaglio 11 a Torino, la speciale bicicletta rubata due giorni fa nel quartiere di San Salvario è stata ritrovata. A notarla, poco prima delle 19.30, è stato un residente, che ha allertato i carabinieri del nucleo radiomobile.

Lì, abbandonato nel cortile, c’era un triciclo ortopedico rosso, modello “BIKO NS”, identico a quello sottratto alla famiglia Aversa. I militari, una volta accertata la corrispondenza con la descrizione fornita al momento della denuncia, hanno contattato i genitori della bambina.

Il mezzo è stato subito riconosciuto dal papà di Olivia, che ha potuto riottenere il triciclo tanto amato dalla figlia. Un lieto fine che restituisce un po’ di sorriso, dopo un gesto meschino che aveva colpito una bambina e la sua libertà di muoversi.