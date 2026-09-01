Emergenza e solidarietà a Volpiano, la Croce Bianca apre le iscrizioni al nuovo corso per volontari del 118

Un’opportunità concreta per mettersi al servizio degli altri, acquisire competenze utili e imparare a intervenire nelle situazioni di emergenza. Croce Bianca Volpianese ODV lancia la nuova campagna di reclutamento e apre le iscrizioni al corso annuale di formazione per diventare volontari del soccorso 118. L’associazione, che opera nella rete regionale ANPAS Piemonte, organizza il percorso con l’obiettivo di ampliare la propria squadra di volontari impegnati ogni giorno nei servizi di emergenza-urgenza e nei trasporti sociosanitari sul territorio. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Volpiano.

Il primo appuntamento sarà sabato 19 settembre alle ore 15, con un Open Day aperto alla cittadinanza nella sede della Croce Bianca Volpianese, in via Torino 47 a Volpiano. Sarà l’occasione per conoscere da vicino l’associazione, incontrare i formatori e ricevere tutte le informazioni sul corso, sulle modalità di partecipazione e sull’attività dei volontari. Il percorso formativo è gratuito e certificato secondo gli standard della Regione Piemonte. La prima parte prevede 54 ore di formazione teorica e pratica, dedicate alle nozioni fondamentali del primo soccorso: dalla corretta attivazione del sistema di emergenza attraverso il Numero Unico Europeo 112 alle principali tecniche di assistenza, fino alle manovre di rianimazione cardiopolmonare e all’utilizzo del defibrillatore, secondo i protocolli BLSD. Superata questa fase, i partecipanti potranno mettere in pratica quanto appreso attraverso 100 ore di tirocinio sul campo, affiancando gli equipaggi esperti della Croce Bianca Volpianese nei servizi in ambulanza. Il periodo di affiancamento consentirà ai futuri volontari di conoscere direttamente l’organizzazione del soccorso in emergenza-urgenza e dei trasporti sociosanitari ordinari.

Il corso è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni che desiderano dedicare una parte del proprio tempo alla comunità e avvicinarsi al mondo del soccorso sanitario. Non è richiesta una precedente esperienza: la formazione accompagnerà i partecipanti nell’acquisizione delle competenze necessarie per svolgere il servizio.