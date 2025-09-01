Nichelino, giovane nordafricano prova a comprare da bere senza pagare: scoperto e denunciato

I vigilantes lo hanno fermato e poi consegnato ai carabinieri (foto d'archivio)

Nei giorni scorsi il caldo era tornato a farsi sentire anche a Nichelino, così un giovane nordafricano ha pensato di andare a fare scorta di bibite in un noto ipermercato. Peccato che avesse deciso di comprare gratis, cercando di di oltrepassare la barriera delle casse senza pagare.

Nascoste le bibite nello zainetto

Ha nascosto un pò di lattine e bottigliette nello zaino (per un valore di poco superiore ai 70 euro) ma al momento di farla franca è stato subito 'pizzicato' dagli addetti alla sicurezza del Carrefour, che lo hanno bloccato subito dopo la barriera antitaccheggio.

Denunciato per furto aggravato

A quel punto sono stati allertati i carabinieri, che hanno riconsegnato al punto vendita la merce rubata e denunciato il giovane con l'accusa di furto aggravato.