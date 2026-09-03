Cariche di Cura - Un convegno sul lavoro delle donne tra salute, famiglia e occupazione

Quanto pesa il lavoro invisibile delle donne, in un equilibrio spesso fragile tra salute, responsabilità familiari e carriera? Per rispondere a questa domanda e proporre nuove soluzioni concrete, la Città metropolitana di Torino e la Fondazione FARO organizzano il convegno “Cariche di cura - Il lavoro invisibile delle donne tra salute, famiglia e occupazione”, in programma venerdì 18 settembre, a partire dalle 9 nell’auditorium della Città metropolitana di corso Inghilterra 7.

I carichi di cura familiare e assistenziale continuano a ricadere in misura prevalente sulle donne, condizionandone le opportunità di crescita professionale, l'autonomia finanziaria e la qualità della vita. L'evento intende approfondire gli aspetti culturali, sociali e strutturali di questo fenomeno, ponendo l'accento sulla necessità imperativa di promuovere una ripartizione più equa dei compiti familiari e sull'efficacia delle politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

La mattinata si aprirà con la registrazione dei partecipanti, seguita dall'avvio dei lavori alle 9,30. La sessione istituzionale, moderata da Elisa Raffone, consigliera di Parità della Città metropolitana di Torino, comprenderà i saluti e gli interventi di benvenuto di Rosanna Schillaci, consigliera metropolitana delegata alle Politiche sociali e di parità, Chiara Cerrato, consigliera di Parità Generale della Regione Piemonte, Michela Favaro, vicesindaca della Città di Torino, Luigi Stella, direttore Generale della Fondazione FARO.

La prima parte del convegno entrerà nel vivo dei contenuti attraverso due relazioni affidate al mondo accademico e scientifico. Chiara Benedetto, presidente della Fondazione "Medicina a misura donna", affronterà il tema "Chi si prende cura di chi cura?", analizzando l'intersezione tra medicina di genere, differenze biologiche, disuguaglianze sociali e carico assistenziale. A seguire, Manuela Naldini, professoressa ordinaria di Sociologia all’Università degli Studi di Torino, offrirà un inquadramento socio-economico incentrato sulle dinamiche tra welfare, genere e lavoro di cura.

I lavori proseguiranno alle 11.30 con la seconda parte della mattinata, dedicata a una tavola rotonda operativa intitolata "Il lavoro invisibile delle donne tra salute, famiglia e occupazione", moderata da Marina Sozzi dell’Ufficio Culturale della Fondazione FARO. Il confronto vedrà intrecciarsi prospettive e competenze differenti grazie al contributo di Ileana Leardini, direttrice del Consorzio Funzioni Socio-Assistenziali COS - Comune di Grugliasco, Elisa Raffone, consigliera di Parità della Città metropolitana di Torino, Massimo Rizzato, operatore socio-sanitario dello SFEP della Città di Torino, Paola Sderci, responsabile del Servizio Sociale dell'Asl TO4 e Franco Tartaglia, psicologo del lavoro, psicoterapeuta e docente.

Il convegno è accreditato ai fini della formazione degli assistenti sociali.