“Il Gusto della Consapevolezza”: dalla Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola un progetto pilota contro lo spreco alimentare

Trasformare la consapevolezza in comportamenti concreti. È questo il cuore di “Il gusto della consapevolezza”, il progetto pilota che Simona Riccio, Agrifood Communication Strategist e LinkedIn Top Voice Italy, porta avanti insieme alla Regione Piemonte – Settore Politiche del cibo, presentato alla 77ª Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola.



Simona Riccio moderatrice del panel “Il Gusto della Consapevolezza”

Nel 2026 in Italia lo spreco domestico resta intorno ai 554 grammi di cibo a persona ogni settimana. Se si considera l’intera filiera, si superano i 5 milioni di tonnellate di cibo sprecato, per un valore economico superiore ai 13 miliardi di euro. Eppure circa il 94% degli italiani dichiara di essere attento allo spreco alimentare.

Il tema, quindi, non è solo conoscere il problema, ma trasformare la consapevolezza in comportamento.

Da qui nasce il progetto, che parte da scuole, mense scolastiche e ragazzi, con l’obiettivo di coinvolgere anche famiglie e territorio.

Durante il confronto, moderato da Simona Riccio, Angela Costa della Regione Piemonte ha approfondito le motivazioni alla base del progetto, il ruolo della mensa come spazio educativo e l’importanza di osservare i comportamenti reali.



Angela Costa, presenta il progetto durante il panel “Il Gusto della Consapevolezza”

La mensa viene così considerata non solo come luogo in cui si consuma un pasto, ma come spazio in cui lavorare sul valore del cibo, sulle scelte e sulla consapevolezza.

Essendo un progetto pilota, l’obiettivo è raccogliere elementi utili e valutare se il modello potrà in futuro essere replicato anche in altre scuole piemontesi.

Una parte dell’incontro è stata dedicata anche alla comunicazione.

Alessio Criscuolo, Brand & Communication Designer. collaboratore di Parla Con Me®, ha raccontato il lavoro sull’identità visiva e sulla creazione del logo, costruito per parlare di valore e consapevolezza evitando un linguaggio negativo.



Alessio Criscuolo, interviene durante il panel “Il Gusto della Consapevolezza”



La locandina del progetto “a Consapevolezza”

Massimo Acanfora, Digital Marketing & Advertising Specialist Gruppo MORE NEWS (editore delle testate TorinOggi, Targatocn, e delle altre testate presenti in 16 province) per la parte media e comunicazione del progetto, ha invece approfondito il ruolo del racconto giornalistico e digitale e l’importanza di portare il messaggio oltre la scuola, fino alle famiglie e alla comunità.



Simona Riccio e Massimo Acanfora durante il panel “Il Gusto della Consapevolezza”

Nel corso dell’incontro è stato trasmesso anche un videomessaggio del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

Il 2026 coincide inoltre con il decennale della Legge 166/2016, che ha rappresentato un passaggio importante nel contrasto allo spreco alimentare, anche sul fronte di informazione, sensibilizzazione ed educazione.

“Il vero tema oggi non è soltanto sapere che lo spreco esiste, ma trasformare la consapevolezza in comportamento – ha sottolineato Simona Riccio –. Per questo abbiamo scelto di partire dalle scuole e dalle mense, coinvolgendo i ragazzi in un percorso che possa arrivare anche alle famiglie e al territorio.”

“Il gusto della consapevolezza” proseguirà quindi come percorso pilota, con l’obiettivo di trasformare la mensa scolastica in un luogo di osservazione, educazione e cambiamento dei comportamenti legati al cibo.

Guarda la registrazione integrale del panel