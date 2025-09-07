Nichelino, successo per la prima edizione della Giornata della Salute

E' stato un successo a Nichelino la prima edizione del Campus Medico – Giornata della Prevenzione. Iieri, sabato 6 settembre, in piazza Di Vittorio alcune centinaia di persone si sono presentate per effettuare controlli e prestazioni sanitarie (gratuite e senza prenotazione): dallo screening cardiologico di base all'esame per la prevenzione dell’osteoporosi, dai controlli generali (glicemia, pressione, ecc.) all'oculistica.

L'iniziativa del Lions Club Stupinigi 2001

L'iniziativa è stata organizzata dal Lions Club Stupinigi 2001, di cui (prima donna) è entrata a far parte anche la vice sindaca di Nichelino Carmen Bonino: "E' stata una di quelle giornate che più mi piacciono, tutti insieme impegnati per un unico obiettivo, quello del servizio , della solidarietà e della prevenzione, che ha visto la partecipazione entusiasta e gratuita di decine di volontari". Tanti i ringraziamenti: dagli operatori sanitari dell’Asl To5 alla Protezione Civile di Nichelino, dalla Croce Rossa Italiana ai soci Lions, dal medico dentista Ezio Blengio alle numerose associazioni del territorio presenti.

Effettuate 700 prestazioni sanitarie gratuite

Sono state effettuate circa 700 prestazioni sanitarie gratuite e "in alcuni casi, è stato possibile intercettare situazioni critiche e accompagnare le persone verso cure immediate", ha aggiunto Bonino sottolineando (da medico) l'importanza della prevenzione.

Tra i presenti, anche il sindaco Giampiero Tolardo, il consigliere comunale (e farmacista) Fabrizio Pulcini e la consigliera regionale Laura Pompeo.