Villafranca Piemonte, ripartito il cantiere per la manutezione straordinaria del ponte sul Pellice



Sono ripresi i lavori per la manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Pellice al km 22+500 della Strada Provinciale 139, nel territorio di Villafranca Piemonte. La sospensione del cantiere formalizzata l’8 agosto scorso era finalizzata alla predisposizione e approvazione di una variante al progetto, concernente interventi migliorativi, per una spesa aggiuntiva di circa 170.000 euro.

Gli interventi ulteriori interventi migliorativi consistono essenzialmente in:

- una maggiore estensione delle lavorazioni su pile e spalle

- il miglioramento del sistema di posizionamento delle catene di stabilizzazione della struttura del ponte

- la semplificazione e il miglioramento del monitoraggio delle pile

- l’elevazione di 10 centimetri della soletta di ripartizione

- il miglioramento del sistema di raccolta delle acque

- la fornitura, posa e certificazione delle barriere Andromeda

- la realizzazione di nuovi cordoli porta-barriera per i tratti in spartitraffico

- il miglioramento del sistema di impermeabilizzazione del ponte

- il trattamento protettivo dei cordoli porta-barriera del ponte

- alcune sistemazioni varie e raccordi stradali

- la fornitura e la posa di una nuova staccionata-parapetto in corrispondenza della pista ciclabile.

Nella fase attuale si procede alla pavimentazione della pista ciclabile e di una delle due corsie del ponte, per poi passare alle lavorazioni sull’altra corsia, riproponendo il traffico a senso unico alternato in modo da consentire le lavorazioni sulla parte restante del ponte. All’inizio del mese di agosto si è provveduto ad allargare la corsia a senso unico alternato attualmente transitabile, in modo da consentire in sicurezza il passaggio delle mietitrebbie. I lavori si dovranno concludere entro i primi giorni di dicembre.



