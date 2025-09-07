Comunali, Lo Russo ricandidato? Schlein: "Confermo piena fiducia nell'amministrazione di Torino" [VIDEO]

Lo Russo ricandidato sindaco? "Abbiamo appena chiuso le Regionali, lasciatemi un attimo di respiro. Posso soltanto dire che confermo la piena fiducia nel PD e nell'amministrazione torinese". Così la segreteria nazionale del PD Elly Schlein interviene sulle Comunali 2027, prima di intervenire dal palco della Festa dell'Unità di Torino.

Alleanze Pd/M5S in Toscana e Puglia

Nonostante manchino due anni all'appuntamento elettorale, il dibattito politico è già animato. Soprattutto perché in questo momento appare molto difficile replicare nel capoluogo piemontese quanto accaduto per le Regionali di novembre in Puglia e Toscana: in entrambi i casi si è trovato l'accordo sul campo largo PD/M5S a sostegno di un esponente dem, cioè Antonio Decaro ed Eugenio Giani.

Tensioni dem e pentastellati in Sala Rossa

La situazione a Torino appare più complessa. Alla luce soprattutto delle tensioni degli scorsi anni in Sala Rossa tra il Partito Democratico ed i pentastellati guidati allora dalla sindaca Chiara Appendino, oggi vicepresidente del Movimento. Basti ricordare che alle Regionali 2024 centrosinistra e grillini scelsero di andare divisi, confermando così il Piemonte al governatore Alberto Cirio e al suo centrodestra.

Se Schlein non si sbilancia apertamente, le sue parole confermano comunque che al momento Stefano Lo Russo gode della fiducia.

Le parole di Schlein

E la Segreteria nazionale è stata accolta al suo arrivo in piazza d'Armi da decine di magliette rosse dei volontari. Moltissimi poi quelli venuti ad ascoltare il suo intervento. "Le nostre feste dell'Unità - ha detto - sono per noi un momento straordinario di incontro: aperto a tutta la società, all'ascolto e alla passione civica dei nostri volontari che si impegnano ogni giorno per il proprio territorio e comunità".

"Vengo qua a Torino - ha proseguito Schlein - con lo spirito rinfrancato dal fatto che abbiamo chiuso, in questi giorni, le alleanze per tutte le Regionali dei prossimi tre mesi. È una gran bella notizia, perché era da vent'anni che non andavamo uniti con la stessa coalizione in tutte le regioni al voto. Mentre la destra sta ancora litigando sui candidati, noi siamo già in campagna elettorale" ha concluso la segretaria del PD.