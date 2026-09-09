Riccardo Scamarcio e Tommaso Landucci a Torino per l'anteprima de "I figli della scimmia"

"I figli della scimmia" il film di Tommaso Landucci girato nel Torinese e che vede protagonista Riccardo Scamarcio, dopo essere sbarcato a Venezia 83, arriva anche in anteprima a Torino.

La proeizione sarà martedì 15 settembre al Cinema Reposi alle ore 20.45.

In sala ci sarà il regista e l'attore protagonista.

La trama

Dario è padre di un bambino disabile, al quale dedica ogni cura e attenzione, ed ha un bellissimo rapporto con il figlio adolescente di suo fratello. Nel crescente legame con il nipote ritrova il figlio che avrebbe voluto avere, e assume il ruolo del padre che avrebbe potuto essere. Un gioco di proiezioni e desideri inespressi che metterà a rischio l’intera famiglia.

Le riprese

Il film è prodotto grazie al supporto di Film Commission e fino a domani la troupe girerà in Piemonte. Per cinque settimane il set ha coinvolto diverse location nel centro città di Torino, tra cui corso Inghilterra, via Onorato Vigliani, il parco del Valentino, e diversi comuni della provincia tra cui Carmagnola, Giaveno, Moncalieri, Pianezza, Rivalba e Rubiana.

