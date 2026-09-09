Ritorno a Buenos Aires: il film di Marco Bechis girato a Torino in anteprima al Cinema Nazionale

“Ritorno a Buenos Aires” di Marco Bechis - che sarà presentato in anteprima mondiale in concorso alla 83. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia venerdì 11 settembre - arriva in anteprima assoluta a Torino lunedì 14 al cinema Nazionale di Torino alle ore 21.



Il film uscirà nei cinema italiani giovedì 17 settembre distribuito da Fandango.



L’anteprima, organizzata da Film Commission Torino Piemonte, vedrà la presenza in sala del regista Marco Bechis e dell’attore protagonista Adriano Giannini e coinvolgerà la troupe del film, parte del cast, così come i referenti delle location che hanno ospitato le riprese, unitamente alle istituzioni locali.



La trama

“Ritorno a Buenos Aires” segue le vicende di Mariano Guerra, chiamato a tornare in Argentina per testimoniare nel processo contro i militari che lo sequestrarono e torturarono durante la dittatura militare, la stessa che nel 1978 organizzò i Mondiali di calcio mentre il Paese era attraversato dalla repressione clandestina. Il film non racconta il ritorno di un eroe in cerca di rivalsa, ma il percorso di un uomo che porta dentro di sé la propria zona d’ombra: piegato dalla tortura, parlò denunciando i suoi compagni.



Le riprese

Girato tra Porto Alegre in Brasile e Torino – 3 settimane di riprese a gennaio scorso, con l’Aula Bunker (Corte d’Appello di Torino) presso Le Vallette come location principale – “Ritorno a Buenos Aires” è prodotto da Fandango, 39Films, Karta Film, 34 Filmes con Rai Cinema ed è stato realizzato con il contributo del PR FESR Piemonte 2021-2027 - bando “Piemonte Film TV Fund” e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.



