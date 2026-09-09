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Video | 09 settembre 2026, 18:35

Venezia 83, Alba Rohrwacher: "'Un bon petit soldat' è il mio atto politico"

Venezia 83, Alba Rohrwacher: &quot;'Un bon petit soldat' è il mio atto politico&quot;

(Adnkronos) - "È il mio atto politico". Così Alba Rohrwacher nell'intervista all'Adnkronos parla di 'Un bon petit soldat' di Stephane Brize, presentato in Concorso alla 83esima Mostra del Cinema di Venezia e prossimamente nelle sale con I Wonder Pictures. Dopo 'La legge del mercato', 'In guerra' e 'Un altro mondo', Brizé prosegue la sua indagine sul conflitto tra individuo e sistema del lavoro. Ma, questa volta assume una dimensione ancora più tagliente: quella di una donna che tenta di sopravvivere dentro un meccanismo costruito dagli uomini, dove la brutalità è norma e la vulnerabilità è colpa. (di Lucrezia Leombruni) 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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