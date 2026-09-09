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Video | 09 settembre 2026, 18:15

Cinema, il sit-in a Montecitorio con Marattin: "No alla nuova Agenzia, spreco di soldi pubblici e inutile doppione"

Cinema, il sit-in a Montecitorio con Marattin: &quot;No alla nuova Agenzia, spreco di soldi pubblici e inutile doppione&quot;

(Adnkronos) - "Siamo il Paese con il ceto medio più massacrato di tasse nel mondo occidentale. Questo accade anche perché i soldi pubblici si sprecano in questo modo. Qui non è in discussione il supporto pubblico al cinema, è in discussione se a supportare il cinema debba essere un ente o due". Lo ha detto il segretario del Partito liberaldemocratico Luigi Marattin nel sit-in organizzato davanti Montecitorio per dire 'no' alla nuova Agenzia per il cinema. All'evento hanno aderito, tra gli altri, Radicali italiani, Europeisti.eu, Area liberale federalista, Istituto liberale, The Adam Smith society - ETS, Unione dei liberali, Democrazia repubblicana. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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