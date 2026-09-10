A Villafranca Piemonte scende in campo anche il vescovo per dare ‘Un calcio al Parkinson’

Scenderà in campo anche il vescovo di Pinerolo Derio Olivero per ribadire l’importanza di continuare a praticare attività sportiva, anche se colpiti da Parkinson. Sabato 12 settembre, a partire dalle 17, sul prato sintetico accanto al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte (via Brigata Taurinense 11) si svolgerà il quadrangolare di calcio camminato promosso dall’Asd Pinerolo Luserna W.F.

Il torneo a quattro squadre dal titolo ‘Un calcio al Parkinson’ vedrà coinvolti anche rappresentanti della Regione Piemonte, amministratori locali, medici e personale dell’ospedale Agnelli di Pinerolo. “Per la nostra squadra, inoltre, scenderà in campo anche il vescovo Derio” annuncia ‘Fredi’ Gallo per il Pinerolo Luserna W.F.

L’iniziativa di sabato si pone sulla scia di quanto già fatto all’oratorio San Domenico di Pinerolo: “L’obiettivo è dimostrare che, come succede già nella nostra squadra, anche chi soffre di Parkinson può continuare a scendere in campo, e che farlo contribuisce alla salute fisica e mentale” continua Gallo. Nell’evento è coinvolta anche l’Aps I Tremolini che si occupa proprio di fornire supporto a chi deve affrontare la malattia.

La serata si concluderà con la presentazione di un progetto sperimentale sul Parkinson che coinvolge l’associazione sportiva e l’ospedale Agnelli di Pinerolo.