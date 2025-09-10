Autobus più verdi e accessibili ai disabili per gli studenti di Pinerolo e Chivasso

Autobus più green per il rientro sui banchi degli studenti di Pinerolo e Chivasso. Con l'inizio dell’anno scolastico 2025/2026, entrano in servizio cinque nuovi pullman extraurbani a metano in questi due zone.

Più accessibili ai disabili

I mezzi di 18 metri, con una capienza fino a 113 passeggeri (55 seduti), sostituiscono veicoli più vecchi e offrono maggiore autonomia alle persone con disabilità, grazie al pianale integralmente ribassato e alla postazione dedicata alle carrozzine.

Investimento da 430mila euro

Ogni bus è dotato di sistemi di assistenza alla guida (ADAS) di ultima generazione: rilevamento ostacoli, controllo dell’angolo cieco e specchi retrovisori con telecamera. Il motore è omologato Euro 6 step. L'investimento è di 429.900 euro, finanziato per il 70% dalla Regione Piemonte.

Con l'arrivo dei nuovi autobus, GTT potenzia la qualità del servizio extraurbano nelle aree di Pinerolo e Chivasso, offrendo un beneficio concreto ai pendolari, agli studenti e a tutti i cittadini. L'impatto positivo sarà particolarmente significativo per gli studenti che frequentano gli istituti scolastici di queste aree.



