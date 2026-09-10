Meteo, ecco i temporali: giù le temperature ma nel weekend torna già il sole

(Adnkronos) - Arriva il maltempo sull'Italia, con un deciso calo delle temperature dopo i lunghi mesi di caldo record. Come spiegano gli esperti, lo scenario atmosferico ha assunto ora connotati autunnali al Nord e su parte del Centro, con una perturbazione di origine islandese a determinare un calo termico fino a 8-10 gradi. Attesi quindi temporali a rinfrescare la penisola, ma il sole tornerà già nel weekend mentre il clima sarà gradevole. E' questo il quadro meteo per la giornata di oggi, giovedì 10 settembre, e per i giorni a venire.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che l'interazione di aria fresca oceanica con la preesistente massa d'aria subtropicale sta generando diffusa instabilità, portando rovesci anche intensi e una sensibile flessione delle temperature.

L'evoluzione della perturbazione atlantica

Nelle prossime ore le precipitazioni interesseranno gradualmente anche le regioni centrali, in particolar modo la Toscana con rovesci a carattere temporalesco con cumulati localmente elevati. Condizioni di instabilità persisteranno al Nord, con rovesci abbondanti soprattutto tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Pomeriggio giovedì 10 settembre: acquazzoni e temporali raggiungeranno Roma e gran parte del Lazio, estendendosi poi alle zone interne dell'Appennino centrale e alla Campania. Le temperature massime si assesteranno intorno ai 23-25°C anche su parte delle città del Centro, mentre il sole scalderà fino a 35°C alcune aree del Sud, in particolare la Puglia.

Venerdì 11 settembre: il fronte instabile scivolerà verso sud portando piogge sparse e un conseguente calo termico anche sulle regioni meridionali, mentre al Nord e su parte del Centro arriveranno le prime schiarite.

Il ritorno del bel tempo nel weekend

Questa parentesi simil-autunnale sarà di breve durata. I modelli previsionali indicano infatti un rapido rialzo della pressione atmosferica:

Miglioramento generale: il sole tornerà protagonista su gran parte della Penisola, con il Centro che vedrà cieli sereni già dalle prime ore di sabato e un Sud in progressivo miglioramento. Entro domenica il tempo sarà stabile ovunque.

Temperature miti: i termometri abbandoneranno i 22-24°C della fase piovosa per riportarsi su valori miti e gradevoli, sfiorando nuovamente i 26-27°C anche in Pianura Padana, sulle coste tirreniche ed adriatiche del Centro.

Ci attende, dunque, dopo 36 ore di maltempo, un fine settimana caratterizzato dal tipico clima settembrino: temperature confortevoli dal punto di vista biometeorologico con diminuzione dell’umidità, assenza di afa e acqua del mare tiepida fino a 26-27°C.

Giovedì 10. Al Nord: instabile con piogge e temporali, soprattutto al Nord Est. Al Centro: rovesci e temporali anche intensi. Al Sud: ultimo giorno di stabilità atmosferica.

Venerdì 11. Al Nord: schiarite salvo qualche residuo acquazzone. Al Centro: rovesci residui. Al Sud: instabile con temporali.

Sabato 12. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato, qualche rovescio sulle Adriatiche. Al Sud: spiccatamente instabile.

Tendenza: domenica in prevalenza soleggiata e con massime gradevoli, al più sui 28-30 gradi.