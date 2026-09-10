 / Video

Video | 10 settembre 2026, 11:40

Raccolta sangue Avis-Adnkronos, Rocca: "Raddoppiato il fabbisogno nel Lazio"

Raccolta sangue Avis-Adnkronos, Rocca: &quot;Raddoppiato il fabbisogno nel Lazio&quot;

(Adnkronos) - "Ogni anno affrontiamo questa emergenza. Nei primi sei mesi del 2026 le donazioni all'interno della nostra regione sono aumentate dell'1%, ma è cresciuto del 2% anche il fabbisogno. L'aumento della generosità non ha purtroppo potuto sopperire al fabbisogno". Così il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, che ha partecipato questa mattina a Roma, alla raccolta di sangue straordinaria aperta a tutti i cittadini organizzata dall'Adnkronos, in collaborazione con Avis Roma, nella sede del Palazzo dell'Informazione di piazza Mastai. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium