Senza patente e assicurazione, fugge al posto di blocco e si schianta a Luserna San Giovanni

Si è concluso con uno schianto fuori strada e il ricovero in ospedale l'inseguimento di un uomo che guidava senza patente un mezzo privo di assicurazione e revisione. È accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 settembre, a Luserna San Giovanni.

Verso le 15 un automobilista che percorreva la strada provinciale 161 non si è fermato al posto di blocco della Polizia locale che aveva individuato l'assenza di assicurazione e di revisione della vettura grazie ai varchi elettronici. Gli agenti hanno quindi inseguito il mezzo per circa cinque chilometri fino al confine tra Luserna San Giovanni e Lusernetta dove, nella fuga, il conducente è finito fuori strada, invadendo il senso di marcia opposto e schiantandosi contro la vegetazione e il guard rail.

L'uomo è stato portato all'ospedale di Pinerolo per medicazioni e accertamenti mentre la Polizia locale ha proceduto con la denuncia e il sequestro del mezzo.