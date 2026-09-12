"Campioni per un giorno": i piccoli pazienti del Regina e di Ciriè diventano piloti

Domenica 13 settembre 2026, dalle ore 13.00 alle ore 19.00, presso il Kartodromo “Club Des Miles”, si terrà la 16ª edizione di “Campioni per un giorno”, manifestazione benefica dedicata ai bambini dei reparti di Oncologia ed Ematologia degli ospedali “Regina Margherita” di Torino e di Ciriè.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai piccoli pazienti una giornata all’insegna del divertimento, della condivisione e della spensieratezza. Nel corso del pomeriggio, i bambini avranno infatti la possibilità di vivere un’esperienza speciale scendendo in pista e affiancando piloti a bordo di auto sportive e storiche.

La Polizia di Stato sarà presente alla manifestazione con un proprio stand, realizzato in collaborazione con l’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale, l’Autocentro, il Compartimento Polizia Stradale e il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica per il Piemonte e la Valle d’Aosta.

La partecipazione della Polizia di Stato rappresenta un’occasione per avvicinare i cittadini, e in particolare i più giovani, alle attività quotidianamente svolte dalle donne e dagli uomini della Polizia, attraverso la conoscenza diretta di mezzi, strumenti e professionalità dei diversi reparti.

All’interno dello spazio espositivo saranno presenti: