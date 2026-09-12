"Campioni per un giorno": i piccoli pazienti del Regina e di Ciriè diventano piloti

Domenica 13 settembre 2026, dalle ore 13.00 alle ore 19.00, presso il Kartodromo “Club Des Miles”, si terrà la 16ª edizione di “Campioni per un giorno”, manifestazione benefica dedicata ai bambini dei reparti di Oncologia ed Ematologia degli ospedali “Regina Margherita” di Torino e di Ciriè.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai piccoli pazienti una giornata all’insegna del divertimento, della condivisione e della spensieratezza. Nel corso del pomeriggio, i bambini avranno infatti la possibilità di vivere un’esperienza speciale scendendo in pista e affiancando piloti a bordo di auto sportive e storiche.
La Polizia di Stato sarà presente alla manifestazione con un proprio stand, realizzato in collaborazione con l’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale, l’Autocentro, il Compartimento Polizia Stradale e il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica per il Piemonte e la Valle d’Aosta.
La partecipazione della Polizia di Stato rappresenta un’occasione per avvicinare i cittadini, e in particolare i più giovani, alle attività quotidianamente svolte dalle donne e dagli uomini della Polizia, attraverso la conoscenza diretta di mezzi, strumenti e professionalità dei diversi reparti.
All’interno dello spazio espositivo saranno presenti:
- l’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale che metterà a disposizione un’autovettura con colori d’istituto e personale qualificato come istruttore di guida sicura, che illustrerà ai visitatori le caratteristiche del mezzo e le principali dotazioni di bordo, con particolare attenzione agli aspetti legati alla sicurezza durante la guida;
- l’Autocentro che esporrà alcune autovetture storiche, offrendo ai partecipanti la possibilità di conoscere da vicino mezzi che hanno accompagnato l’attività della Polizia di Stato nel corso degli anni e di scoprirne caratteristiche e curiosità;
- la Sezione Polizia Stradale sarà presente con propri mezzi e fornirà ai più giovani informazioni e consigli sui comportamenti corretti da adottare sulla strada, promuovendo i principi dell’educazione e della sicurezza stradale e illustrando i contenuti del “Progetto Icaro”, la campagna di educazione stradale rivolta soprattutto ai giovani;
- il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica per il Piemonte e la Valle d’Aosta presenterà le principali attività svolte dal reparto, spiegando ai visitatori come vengono effettuati gli accertamenti tecnico-scientifici e quali sono le modalità di intervento sulla scena del crimine.