Bertolla in festa con la Sfilata Storica “La Lavandera ed ij Lavandè 'd Bertula”

Il borgo di Bertolla si prepara a rivivere la sua tradizione più sentita: domenica 14 settembre 2025, a partire dalle 15, torna la sfilata storica “La Lavandera ed ij Lavandè 'd Bertula”, organizzata dalla parrocchia di San Grato.

Il passato che ritorna

L’evento, che affonda le radici nella memoria popolare, vedrà sfilare gruppi storici in costume d’epoca lungo le vie del quartiere, accompagnati dalla musica della Banda Corpo Filarmonico di San Mauro Torinese. Alla manifestazione parteciperanno anche i bambini della scuola materna L. Grassi di Bertolla, rendendo la rievocazione un momento di festa intergenerazionale.

Gli anniversari di matrimonio

Come da tradizione, durante la giornata saranno celebrati anche gli anniversari di matrimonio delle coppie della comunità, unendo così la memoria storica alla vita sociale del quartiere.

La sfilata partirà e si concluderà presso la parrocchia di San Grato, in Strada Comunale di Bertolla 113, punto di riferimento della manifestazione. Un appuntamento che, tra storia, musica e folklore, promette di rinsaldare i legami della comunità e valorizzare le tradizioni locali. Per informazioni: tere.tino@virgilio.it – 349.8722649.