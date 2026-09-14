Controlli della Polizia in zona Aurora: multati tre locali e verificate 35 persone

La Polizia di Stato ha coordinato un controllo del territorio ad “alto impatto” nel quartiere Aurora, mirato al contrasto delle attività illegali e alle verifiche in esercizi commerciali.

L’attività che si è concentrata in particolar modo su corso Giulio Cesare, nelle vie limitrofe e nei Giardini Madre Teresa di Calcutta ed è stata diretta da personale del Commissariato Dora Vanchiglia, con la collaborazione della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte” e di unità cinofile.

Complessivamente, sono state controllate 35 persone e 3 esercizi commerciali, tutti e tre sanzionati amministrativamente. Due bar di corso Giulio Cesare sono stati sanzionati per più di 300 euro ciascuno; un terzo ubicato in via Cottolengo, invece, ha subito una sanzione superiore ai 1.300 euro.

In quest’ultimo esercizio, inoltre, sono stati rivenuti accanto alla finestra del bagno, e sequestrati a carico di ignoti quasi 110 grammi di hashish e alcuni di cocaina. Altro stupefacente è stato trovato in possesso di tre persone due delle quali sono state sanzionate amministrativamente. Una terza, invece, è stata denunciata in stato di libertà.

I controlli nella zona continueranno con cadenza regolare.