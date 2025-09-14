Auto si schianta contro un muretto, denunciato un 25enne

Notte movimentata, quella di ieri, in piazza della Concordia a Collegno. Un giovane di 25 anni, al volante sotto l’effetto dell’alcol, ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro un muro, lato via Condove. Fortunatamente nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli né persone.

L’impatto è stato violento e ha provocato danni alla struttura contro cui la vettura si è schiantata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno sottoposto il conducente ai controlli: il test ha confermato lo stato di ebbrezza.

Per il ragazzo è scattata la denuncia a piede libero. L’auto, seriamente danneggiata, è stata rimossa dalla carreggiata.

Sul caso è intervenuto anche il sindaco di Collegno, Matteo Cavallone. "Il quartiere Terracorta è stato colpito da un atto che condanniamo duramente, un incidente dovuto ad un utilizzo scellerato delle auto e degli spazi pubblici - così Cavallone -. Con le forze dell’ordine è stato identificato il colpevole, a cui saranno fatti pagare i danni. Con la reperibilità del Comune stiamo provvedendo a mettere in sicurezza l’area e nel più breve tempo possibile ripristinare piazza della Concordia com’era prima. Siamo profondamente delusi e indignati e pensiamo che Collegno non meriti che ci siano persone che si comportino con così poco rispetto per il bene pubblico".