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Nichelino-Stupinigi-Vinovo | 25 aprile 2026, 09:57

Il Boschetto di Nichelino cambia volto: 110 nuovi alberi per avviare un progetto di riforestazione

Il parco protagonista di un'operazione per la tutela del green e dell'ambiente. Azzolina: " Qui la natura non si spreca: si rigenera"

I protagonisti della 'rivoluzione verde' del parco del Boschetto

I protagonisti della 'rivoluzione verde' del parco del Boschetto

Nei giorni scorsi, in occasione della Giornata mondiale della Terra, a Nichelino è stato inaugurato un intervento che non è solo una riqualificazione, ma un pezzo concreto della rivoluzione ecologista che è in atto. Al Parco del Boschetto sono stati trasformati 6.700 mq in uno spazio vivo, capace di rispondere alla crisi climatica con soluzioni reali, tangibili, misurabili.

"Abbiamo realizzato una boscosfera, un vero micro-ecosistema urbano: ripulito da specie invasive, riequilibrato, curato", ha spiegato l'assessore all'Ecologia Integrale Alessandro Azzolina. "Il materiale rimosso è stato riutilizzato per la pacciamatura. Qui la natura non si spreca: si rigenera".

110 nuovi alberi e 210 arbusti

Manon ci si è fermati qui. E' stato avviato un importante rinforzo vegetazionale: con 110 nuovi alberi e 210 nuovi arbusti: più ombra, più biodiversità, più capacità di assorbire CO₂. "Perché meno calore e meno inquinamento, significano più qualità della vita", ha aggiunto Azzolina. "Abbiamo creato un’area sperimentale con il DISAFA, dove università e città lavorano insieme per studiare nuove soluzioni di adattamento climatico".

Insomma, "Nichelino diventa laboratorio, non spettatrice - ha detto ancora l'assessore - Abbiamo scelto anche di lasciare tracce della natura: una quercia colpita da un fulmine diventa un totem, alcune ceppaie restano habitat per insetti. Perché la resilienza si costruisce anche così".

Il progetto europeo CICADA4CE

Tutto questo è parte del progetto europeo CICADA4CE, che porta a Nichelino risorse, innovazione e visione. "Questa è la nostra idea di città - ha concluso Azzolina, dopo aver ringraziato il sindaco Giampiero Tolardo e gli uffici comunali - una città che non subisce la crisi climatica, ma la affronta. Una città che pianta alberi, rigenera suolo, crea comunità. Una città che costruisce futuro, pezzo dopo pezzo".

Massimo De Marzi

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